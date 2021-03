SPD Hagen schlägt Alarm: mehr Grundschul- und OGS-Plätze

Noch hinterlässt der Block-1-Abriss in Wehringhausen im Karree von Minerva-/Gustav-/Ewald- und Lange Straße eine klaffende Lücke. Doch in den nächsten Jahren sollen dort ein Kita- und Grundschulneubau die akuten Platzprobleme in der Innenstadt beseitigen helfen.

Hagen. Beim Grundschul- und OGS-Ausbau wird es in Hagen immer enger: Die SPD fordert erneut dringende Sofortmaßnahmen ein.

Beim Thema Grundschulausbau und Versorgung mit Plätzen im Offenen Ganztag lässt die SPD-Ratsfraktion politisch nicht locker: So liegt für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 25. März (Ratssaal, 16 Uhr), ein Antrag auf dem Tisch, in dem die Schulverwaltung nicht bloß aufgefordert wird, bis zum Schuljahr 2022/23 für zusätzlichen Platz in der Innenstadt zu sorgen. Darüber hinaus, so die Genossen, müsste bis dahin ebenfalls ein neuer Pavillon an der Grundschule Hestert fertiggestellt sein sowie – neben dem ohnehin geplanten Ausbau – weitere OGS-Plätze auch außerhalb der Schulgebäude geschaffen werden.

Geburtenzahlen steigen weiter

Anja Engelhardt (SPD-Ratsfraktion) Foto: SPD Hagen

Die Schul- und Betreuungssituation für Kinder im Grundschulalter sei in Hagen, insbesondere im Stadtbezirk Mitte, weiterhin völlig unzureichend, so die Bestandsaufnahme von Anja Engelhardt, schulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion. Zu berücksichtigen sei dabei insbesondere, dass in Hagen – im Gegensatz zum Landestrend – die Geburtenzahlen gestiegen seien und somit die Problematik sich weiter verschärfe. „Die Klassengrößen überschreiten die sowohl für die Lehrer als auch für die Kinder zumutbare Anzahl“, meint die Eilper Genossin: „Die Klassenrichtzahl des Landes geht von 23 Schülern pro Klasse aus, tatsächlich sind in einigen Schulen im Stadtbezirk Mitte und Haspe über 30 Kinder in einer Klasse.“ Dies werde sich aufgrund der coronabedingten Ausfallzeiten des Unterrichts noch dadurch verschärfen, dass Kinder auf Wunsch der Eltern ein Schuljahr wiederholen.

Nächster Kritikpunkt der SPD: Die zweizügige Hestert-Grundschule wird auf drei Züge erweitert, ohne dass dafür die notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Das mache noch einmal mehr deutlich, dass der vom Rat einstimmig beschlossene Neubau eines Pavillons, der zweigeschossig ausfallen soll, dort endlich realisiert werden müsse.

Wesentliche Entlastung, so die jüngsten Beschlüsse des Rates, soll durch den Neubau einer Grundschule auf dem Wehringhauser Block-1-Areal, sowie die Erweiterungen der Goldberg- und Henry-van-der-Velde-Grundschulen geschaffen werden. „Doch selbst unter optimistischer Annahme muss davon ausgegangen werden, dass frühestens zum Schuljahr 2025/26 die entsprechenden Räumlichkeiten auch genutzt werden können“, befürchtet Ratsfrau Engelhardt.

Alternativen für eine Übergangszeit

Immer mehr i-Männchen strömen nach Die Zahl der Grundschüler in Hagen steigt seit Jahren kontinuierlich. Lag die Zahl der i-Männchen, die im kommenden August eingeschult werden, nach Abschluss der offiziellen Anmeldephase im vergangenen November noch bei 1596 Kindern, so liegen dem Schulamt der Stadt inzwischen weitere 75 Anmeldungen vor. „Wir gehen davon aus, dass noch weitere hinzukommen“, so Jochen Becker, Leiter des Fachbereichs Bildung: „Bis zum Sommer dürften es 130 mehr sein.“

Um bis zu diesem Zeitpunkt eine Entspannung zu erreichen, plädieren die Genossen dafür, dass kurzfristig zusätzlich eine Grundschule im Innenstadtbereich eingerichtet werde. Dies könne nur gelingen, wenn durch schulorganisatorische Maßnahmen hierfür der zusätzliche Raumbedarf in den vorhandenen Schulen der Innenstadt geschaffen werde. Die Anmeldezahlen und die Alternativen an Gymnasien in der Innenstadt böten dazu Ansatzpunkte. Diese provisorischen Lösungen könnten mit dem Start der Block-1-Schule ja wieder aufgehoben werden, so die SPD.

Defizite sieht die Ratsfraktion auch beim OGS-Ausbau. Daher erwartet sie von der Schulverwaltung nicht bloß einen Statusbericht zu den bereits ergriffenen Baumaßnahmen, sondern regt auch an, Alternativen abseits bestehender Schulgebäude ins Auge zu fassen. „Gedacht ist an leerstehende Wohnungen und Ladenlokale in der Nähe der Schulgebäude. Hier könnten beispielsweise mit der HGW, aber auch mit anderen Immobilieneigentümern Lösungen gefunden werden“, erinnert Engelhardt daran, dass andere Städte mit Blick auf den möglichen Rechtsanspruch auf OGS-Plätze im Jahr 2025 schon viel weiter seien.