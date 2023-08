SPD-Ortsverein in Hagen fordert Rückkehr der Geldautomaten

Hagen. Die SPD Westerbauer in Hagen will den Abzug der Geldautomaten auf dem Spielbrink und am Quambusch nicht hinnehmen.

Der SPD-Ortsverein Westerbauer in Hagen protestiert vehement gegen die jüngst erfolgte Schließung der Geldautomaten der Sparkasse auf dem Spielbrink und dem Quambusch und setzt sich mit Nachdruck für eine umgehende Wiedereröffnung der Geldautomaten in den Wohngebieten ein.

Die Entscheidung der Sparkasse, die Geldautomaten in unseren Wohngebieten zu schließen, habe zu großem Unmut in der Bevölkerung geführt, so Frank Bradenbrink, stellvertretender Vorsitzender SPD Westerbauer. Der Zugang zu Bargeld sei für viele Menschen in Westerbauer unerlässlich und stelle eine Grundlage für eine reibungslose Alltagsbewältigung dar. Insbesondere ältere Bürgerinnen und Bürger sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität seien auf eine verlässliche Bargeldversorgung angewiesen.

Unabhängigkeit von digitalen Zahlungsmethoden

„Die Bevölkerung hat ein berechtigtes Interesse daran, in ihren Wohngebieten Zugang zu Bargeld zu haben“, so Bradenbrink. Bargeld sei nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern ermögliche auch eine gewisse Unabhängigkeit von digitalen Zahlungsmethoden. Zudem sei es in Notfällen und bei Störungen im elektronischen Zahlungsverkehr unverzichtbar: „Gerade im demographischen Wandel, den auch Haspe erlebt, gewinnen die Bedürfnisse älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger zunehmend an Bedeutung. Wir appellieren an die Sparkasse, ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen.“

Statt die Geldautomaten zu schließen, sollten angemessene Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, um einen verantwortbaren Weiterbetrieb der Geldautomaten in den Wohngebieten zu gewährleisten, wie es andere Sparkassen, z.B. Mülheim an der Ruhr oder Arnsberg, vormachten. Als SPD-Ortsverein Westerbauer stehe man solidarisch hinter den Mitbürgern und werde weiterhin energisch für eine sichere und zugängliche Bargeldversorgung in den Wohngebieten kämpfen.

Daher will die SPD Westerbauer ihre Mitglieder in der Bezirksvertretung auffordern, über die SPD-Fraktion einen entsprechenden Antrag an den Rat zu richten.

Weil die Zahl der Sprengattacken mit erheblichen Sachschäden, aber auch Gefahren für Menschen nicht abriss, hatte die Sparkasse an Volme und Ruhr mit einem radikalen Schritt die Konsequenzen gezogen: An insgesamt 13 Standorten wurden die Geldautomaten geschlossen, betroffen waren sieben Standorte in Hagen (darunter Spielbrink und Qmabusch), fünf in Lüdenscheid und einer in Herdecke.

