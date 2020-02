SPD-Parteitag Hagen: Schisanowski eröffnet den Wahlkampf

Der neue Vorsitzende ist der alte. Timo Schisanowski, auf dem Parteitag am Samstag mit einer Zustimmung von 78 Prozent von den Genossen wiedergewählt, steht weiterhin an der Spitze des Unterbezirks der Hagener SPD. Seine beiden Stellvertreter Claus Rudel und Karin Alius, die Ratsfrau Ramona Timm-Bergs ablöst, erhielten 86 bzw. ebenfalls 78 Prozent.

Zuvor hatte Schisanowski die Hagener Sozialdemokraten auf den anstehenden Kommunalwahlkampf eingestimmt und trotz der zuletzt schwachen Wahlergebnisse betont: „Wir werden gebraucht. Nur wir Sozialdemokraten sind die Anwälte der kleinen Leute.“ Und weiter: „Das, was wir 2017 geschafft haben, nämlich stärkste Partei in Hagen zu bleiben, das können wir auch jetzt wieder schaffen.“

Lob für Zusammenarbeit

Als „außerordentlich gut“ bezeichnete Schisanowski die Zusammenarbeit von Unterbezirksvorstand, Ratsfraktion sowie den Abgeordneten auf Bundes- und Landesebene. Die SPD, so Schisanowski, sei kein Auslauf-, sondern ein Zukunftsmodell.

Hart ins Gericht ging der SPD-Vorsitzende mit dem amtierenden Oberbürgermeister Erik O. Schulz (der einst selbst ein SPD-Parteibuch hatte) sowie der Ratsallianz aus CDU, Grünen und FDP, die Schulz trägt und wieder nominiert hat: „Die letzten sechs Jahre sind verlorene Jahre für unsere Stadt gewesen. Das Jamaika-Bündnis mit seinem Oberbürgermeister hat keine nennenswerten Erfolge vorzuweisen.“ Deshalb wolle man für einen Politikwechsel kämpfen.

Kritik an Arbeit des Oberbürgermeisters

Die „kontinuierlich schlechte Arbeit des OBs“ sei an vielen Stellen in Hagen sichtbar. Als Beispiele nannte Schisanowski die Westside, die maroden Brücken, den gescheiterten Baumwipfelpfad, die Brachflächenentwicklung sowie nicht abgerufene Fördermittel.

Am Ende kam Schisanowski mit Blick auf den SPD-Kandidaten Wolfgang Jörg zu dem Fazit: „Hagen braucht einen OB, der eine Vorstellung, eine Vision von dem hat, was in dieser Stadt passieren soll und muss.“