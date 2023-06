Spektakulärer Einsatz: 5-Tonnen-MRT zieht in Hagen um

Hagen. Ein tonnenschweres MRT-Gerät zieht aus dem Boeler Krankenhaus ins Josefs-Hospital. Der Einsatz war in Hagen war eine logistische Herausforderung:

Weite Teile des St.-Johannes-Hospitals wurden nach der Fusion bereits im Frühjahr geschlossen und an das Josefs-Hospital sowie das Agaplesion Klinikum Hagen (Hagen) verlegt.

Mit viel Aufwand und Präzision wurde nun am Mittwoch ein fünf Tonnen schwerer Magnetresonanztomograph (MRT) aus dem Boeler Krankenhaus ausgebaut und mit einem Kran auf einen Lkw gehievt.

Das 5 Tonnen schwere MRT wurde am Mittwoch in Boele ausgebaut. Foto: Alex Talash

Der Abtransport wurde mittels Kran gestemmt. Foto: Alex Talash

In einem Lkw wurde das MRT von Boele aus nach Altenhagen zum neuen Standort transportiert. Foto: Alex Talash

Logistische Herausforderung

Der Umzug des MRT war eine logistische Herausforderung, die die Experten mit großer Präzision meisterten. Bis vergangenen Freitag war das Gerät noch in Betrieb, dann begannen die Demontagearbeiten.

Am Donnerstag wurde der zwei Millionen Euro teure Kernspintomograph mit einem Kran wieder in den ersten Stock des St. Josefs-Hospitals in Altenhagen gehoben – durch ein zuvor gebohrtes Loch in der Fassade gelangte das MRT-Gerät in die neue Abteilung. Anfang August soll der Kernspintomograph wieder in Betrieb gehen – die Radiologie ist bereits seit Montag nach Altenhagen umgezogen. Kosten für Umzug und Umbau: 1 Million Euro.

Mit einem Kran wird das fünf Tonnen schwere MRT vom LKW gehoben und auf ein Gerüst im ersten Stock des Josefs-Krankenhauses gesetzt. Von dort rollt es direkt in die neue Station. Foto: Alex Talash

Interessierte Bürger halten den spektakulären Moment von der Straße aus fest. Foto: Alex Talash

