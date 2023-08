Spendenlauf im Volkspark Hagen hilft kranken Kindern

Hagen-Mitte. Kinder helfen Kindern: Der Bunte Kreis veranstaltet einen Spendenlauf. Mit den Einnahmen soll kranken Kindern in Hagen geholfen werden.

Der lange Krankenhausaufenthalt ist endlich vorbei. Doch wie geht es danach weiter? Diese Frage stellten sich auch Iris Geißler und Dr. med. Ralph Hantschmann seit vielen Jahren. 2020 gründeten die beiden das Herzensprojekt „Bunter Kreis“ in Hagen, die Räumlichkeiten wurden direkt im Agaplesion Klinikum angemietet. Der Bunte Kreis unterstützt Eltern aus der Region mit chronisch kranken Kindern und hilft Familien dabei, den Alltag selbstständig zu meistern. „Das Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe“, so Iris Geißler. Jetzt ist der Bunte Kreis selbst auf Unterstützung angewiesen – denn die Anschubfinanzierung läuft bald aus. Deswegen soll nun ein Sponsorenlauf veranstaltet werden.

Großes bewirken

Iris Geißler ist ehemalige Kinderkrankenschwester – sie möchte dort anfangen zu unterstützen, wo die Betreuung normalerweise endet. Und zwar mit der Entlassung aus dem Krankenhaus. Spezialisiert sind die 23 Mitarbeiter des Teams auf Familien mit chronisch- und schwerkranken Kindern. Das Team, welches aus erfahrenen Ärzten, Fallkoordinatoren, Kinderkrankenpflegern, Sozialpädagogen, Psychologen und Seelsorgern besteht, unterstützt Familien dabei, die erkrankten Kinder ins häusliche Umfeld zu integrieren. Seit der Gründung vor drei Jahren betreuten die Mitarbeiter 473 Familien.

Wertschätzung und Dankbarkeit

„Der Austausch über das gleiche Schicksal ist ein elementarer Schritt, welcher den Eltern und Angehörigen hilft, mit der Situation umzugehen und stark für ihre Kinder zu werden“, so die stellvertretende Leitung, Marion Keßler. Nach der Gründung 2020 wurde beispielsweise eine Gruppe für Eltern von Kindern mit Trisomie 21 ins Leben gerufen. „Das Schönste an unserer Arbeit ist die entgegengebrachte Dankbarkeit und Wertschätzung der Familien. Die Zufriedenheit der Eltern und Kinder motivieren uns jedes Mal, weiterzumachen“, sagt Marion Keßler.

Anschubfinanzierung läuft aus

„Ich habe großes Glück, ein so tolles Team im Rücken zu haben“, betont die Einrichtungsleiterin. Eine Hürde gibt es dennoch: Die Tätigkeit ist eine Leistung der Krankenkasse (§43 SGB V). Die Beträge, welche die Krankenkasse übernehmen, orientieren sich an den geleisteten Stunden in den Familien. Die Einnahmen über die Krankenkassen decken nur ca. 80 Prozent die Kosten ab, etwa 20 Prozent müssen durch Spenden eingenommen werden. „Aufgrund der Inflation geht diese Schere immer weiter auseinander“, so Geißler. Deshalb werde dringend Hilfe benötig. Für die Gründung der Einrichtung hatte die Aktion Mensch Fördergelder zur Verfügung gestellt, die den Start vereinfacht haben. Diese Anschubfinanzierung läuft jedoch im nächsten Jahr aus. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, veranstaltet der „Bunte Kreis“ nun den Sponsorenlauf im Volkspark.

Über www.bunter-kreis-hagen.de kann man den Laufzettel herunterladen und sich anmelden. Eine vorzeitige Anmeldung ist gerngesehen. Am Veranstaltungstag werden die gelaufenen Runden auf dem Laufzettel notiert. Anschließend sammelt jedes Kind die Spenden von Eltern, Freunden oder Nachbarn ein und spendet den Erlös für den Bunten Kreis. „Neben Waffeln und Getränken wird es mehrere Spielstationen für die Kinder geben. Die Kinder dürfen mit jeder gelaufenen Runde eine Spielstation besuchen“, so Iris Geißler. An einem Glücksrad werden zudem verschiedene Gewinne verlost.

Der Sponsorenlauf findet am Samstag, 26. August, von 14 bis 18 Uhr im Volkspark Hagen statt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen