Bahnübergang bei Thyssenkrupp Hohenlimburg gesperrt

Hohenlimburg. Der Bahnübergang vor dem Betriebsgelände von Thyssenkrupp Hohenlimburg bleibt vorerst gesperrt. Bis hier wieder Verkehr rollt, wird es dauern:

Der Bahnübergang vor dem Betriebsgelände von Thyssenkrupp Hohenlimburg/Hoesch an der Oeger Straße bleibt bis Anfang Mai gesperrt. Grund dafür ist ein technischer Defekt an der Anlage, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mitteilte. Der Übergang bleibt für die Zeit der Reparaturarbeiten sowohl für den Straßenverkehr als auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Voraussichtlich bis zum 3. Mai soll die neue Technik für die Schrankenanlage geplant und eingebaut werden, so die Bahn. Der Bahnübergang Grote an der Oeger Straße bleibt davon ungerührt weiter in Betrieb.

++++ Lesen Sie auch: Hohenlimburg: Halteverbot schafft Platz und Probleme +++

Umleitung durch Oege

Bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung müssen sich die Anwohner an der Oststraße und Feldstraße in Oege auf erhöhten Verkehr vor ihren Häusern einstellen, wird hierlang doch der Verkehr in Richtung des Industriegebietes an der Oeger Straße umgeleitet. Der Bahn- und Lieferverkehr von Thyssenkrupp Hohenlimburg werde durch die Sperrung nicht beeinträchtigt, so das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen