Sperrung zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid wird aufgehoben

Hagen. Die Autobahn Westfalen kann die Arbeiten an der A 45-Talbrücke Brunsbecke schneller abschließen als angekündigt.

Die Autobahn Westfalen wird die Arbeiten an der A45-Talbrücke Brunsbecke in Richtung Frankfurt schneller abschließen als angekündigt.

Vollsperrung wird um 18 Uhr aufgehoben

Aus diesem Grund wird die Vollsperrung zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid bereits heute Abend (23.5) um 18 Uhr in Richtung Frankfurt aufgehoben.

In Fahrtrichtung Dortmund benötigt die Autobahn Westfalen jedoch das vorgesehene Zeitfenster, so dass die A45 in diese Richtung, wie angekündigt, erst morgen Vormittag (24.5.), 5 Uhr, wieder freigegeben wird.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen