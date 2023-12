Polizei in Hagen Spezialfahnder mischen in Hagen die Drogenszene auf

Wehringhausen Bei einem Sondereinsatz in Hagen-Wehringhausen hat eine Sondereinheit der Polizei die Drogenszene hochgenommen.

Beamte der Polizeisonderdienste (PSD) haben am Dienstag mal wieder ihren Fokus auf den Bodelschwinghplatz in Hagen-Wehringhausen gerichtet. Schwerpunkt war erneut die Bekämpfung der Rauschgiftszene.

Gegen 10.40 Uhr konnte ein 37 Jahre alter Wittener dabei beobachtet werden, wie er in einem Grünstreifen am Bodelschwinghplatz wühlte. Als die Beamten ihn ansprachen, versteckte er augenscheinlich Drogen zunächst in seiner rechten Hand und schluckte diese dann herunter. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eröffnet, da es sich - so die weiteren Ermittlungen - um illegal erworbene Heroinersatzprodukte handelte.

Mülltonne als Drogenlager

Einem wohnungslosen 33-jährigen sowie einem 48-jährigen Hagener wurde zudem der gemeinschaftliche Handel mit Heroin vorgeworfen. Die beiden Männer konnten dabei beobachtet werden, wie sie die Umgebung beobachteten und andere Personen vor der Polizei warnten. In einer Mülltonne neben einem der Männer konnten zehn Verkaufseinheiten Heroin, sogenannte „Bubbles“, aufgefunden werden. Die Mülltonne wurde offenbar als Drogenversteck benutzt. Zudem führte einer der Männer Geld in dealertypischer Stückelung mit sich. Gegen beide bei der Kripo einschlägig bekannten Männer wurden Strafverfahren eröffnet. Bei dem 33-Jährigen fanden die Beamten weitere illegale Substanzen auf. Die Polizisten beschlagnahmten das gesamte Rauschgift und leiteten ein Strafverfahren ein.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Wehringhauser Straße durchsuchten die Beamten auch noch einen 52-jährigen Hagener. Sie fanden ein griffbereites Springmesser in seinem Hosenbund. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Das Messer beschlagnahmten die Beamten. Die Polizei kündigt weitere Einsätze dieser Art an.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen