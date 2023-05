Spielplatz im Hagener Volkspark: Die roten Häuser kommen weg

Hagen. Ab Montag wird der Spielplatz im Volkspark in Hagen mit neuen Geräten ausgestattet. Auch am Boeler Markt soll sich was tun. Was geplant ist:

Modern und ansprechend: Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) erneuert ab Montag, 15. Mai, in die Jahre gekommene Teile des Spielplatzes im Volkspark und sorgt damit für eine zeitgemäße Aufwertung des Bereichs. Auch der Spielplatz am Marktplatz in Boele wird jetzt umgestaltet.

Im Volkspark entsteht ein neuer Spielbereich zum Thema „Spielen im (Hagener-) Eichenwald“. Hierzu werden die bunten, rund 40 Jahre alten Kompan-Spielgeräte abgebaut und ausgetauscht. Im Zuge des Austauschs wird der Sandbereich integrativ neu ausgestattet und verfügt zukünftig neben einer Sandbaustelle und kleinen Hausfassaden auch über eine Mini-Schaukel für jüngere Kinder.

Große Kletterlandschaft unter Kronendach

Neben dem Sandbereich entsteht eine große Kletterlandschaft unter einem angedeuteten Kronendach mit überdimensionalen Eichenblättern. Diese ist mit waagerechten und senkrechten Kletternetzen, einem seitlich gelagerten Schaukelnest, Kletterstämmen, einem Balanciertau, einer Waldhütte und weiteren Details ausgestattet. Nach dem Abbau der alten Spielanlage entfernt der WBH den alten Fallschutz und erledigt weitere Vorarbeiten.

Die neue Kletteranlage wird voraussichtlich ab Mittwoch, 31. Mai, für rund zwei Wochen montiert. Anschließend trägt der WBH den neuen Fallschutz auf. Bei einem optimalen Verlauf sind die Arbeiten im Juni abgeschlossen und der Spielplatz kann wieder freigegeben werden. Die anderen Spielbereiche im Volkspark sind nicht betroffen und werden nicht oder nur punktuell gesperrt. Für den neuen Spielbereich werden aus dem Programm „Ersatzbeschaffung von Kinderspielgeräten“ 188.000 Euro investiert.

Neue Geräte für Kinderspielplatz in Boele

Seit Ende April erneuert die beim WBH angesiedelte Ausbildungsgruppe des Garten- und Landschaftsbaus den Spielplatz am Marktplatz in Boele. Die 35 Jahre alte Ausstattung wurde komplett entfernt. Dort entsteht ein Sandbereich mit Sandaufzug, Sandschütten, einem Schüttelsieb sowie einer Spielhausfassade. Ebenso bauen die Auszubildenden eine Balancier- und Hüpfanlage, eine Mini-Schaukel und eine Spielskulptur mit Murmelbahn ein.

Das größte Spielelement besteht aus einem großen Spielhaus mit Aufstiegen und Podesten sowie einer Rutsche. Die neuen Spielgeräte werden ebenfalls aus dem Programm beschafft und kosten 48.000 Euro. Der Spielplatz soll voraussichtlich Mitte Juni wieder freigegeben werden.

Der Spielplatz am Boeler Markt wird erneuert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

>>>> Neue Geräte für Spielplätze in Bezirken

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen wird auch dieses Jahr wieder Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze umsetzen. Der Plan:

Bezirk Eilpe/Dahl: Bereits 2022 wurden umfangreiche Arbeiten am Spielplatz Hohle Straße (Eilpe) durchgeführt. Dieses Jahr seien keine Ersatzbeschaffungen notwendig, dafür sei 2024 dann eine Erweiterung des Bolzplatzes an der Grubenstraße um einen Spielplatz geplant.

Bezirk Mitte: Hier steht nur der jetzt anlaufende Umbau vom Spielplatz im Volkspark an.

Bezirk Hohenlimburg: Der WBH plant eine Neuausstattung für den Spielplatz Heideschulweg in Höhe von rund 24.000 Euro.

Bezirk Nord: Für den Spielplatz im Gellertweg ist der Austausch der Schaukel für rund 5.700 Euro vorgesehen.

Bezirk Haspe: Hier stehen umfassende Neugestaltung (86.891 Euro) am Spielplatz Haenelstraße/Ennepepark an.

