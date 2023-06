Kitas in Hagen Sprechen ohne Worte: Gebärdensprache in Hagen Kita

Hagen. In der Caritas-Kita St.-Engelbert des Caritasverbandes in Hagen kommunizieren die Kindern in Gebärdenstraße. Und das kam so:

Wie sieht die Gebärde für den Regenbogen aus? Sophie muss dafür nicht lange überlegen: Die Fünfjährige nimmt ihre Hand und zieht einen Bogen von links nach rechts. Auch das Wort Luftballon ist kein Problem für sie. „Meine liebste Gebärde ist aber das Wort Wasser“, erklärt sie. Dafür hält sie die Hand flach an ihr Kinn.

Gemeinsam mit den anderen Kindern der Caritas-Kindertageseinrichtung St.-Engelbert in Hagen lernt Sophie seit einigen Monaten Gebärdensprache. Für viele Kinder öffnet sich dadurch eine andere Welt...

Impuls aus einer Familie

„Wir haben ein Mädchen in der Gruppe, deren Eltern beide gehörlos sind. Auch ihr Bruder hat bereits unsere Einrichtung besucht. Die Geschwister haben durch die Großeltern und eine Gebärdendolmetscherin sprechen gelernt, kommunizieren aber mit ihren Eltern in Gebärdensprache. Für Nico (Name geändert) war das auch nie ein Problem, aber seine Schwester Lea (Name geändert) wollte einfach nicht“, berichtet Einrichtungsleiterin Claudia Schlempp. Zwar habe die Fünfjährige hin und wieder schon mal ein Wort in der Gruppe in Gebärdensprache gesagt, „aber so richtig getraut hat sie sich nicht und hatte einfach keinen Spaß daran.“

Unterstützt durch eine Fortbildung zum Thema „Unterstützende Kommunikation“ entsteht unter den Mitarbeitern die Idee, dass die Kinder doch alle Gebärdensprache lernen könnten. „In unserem Familienzentrum gibt es viele Kinder, die großen Bedarf haben auf andere Art und Weise zu kommunizieren. Sei es, dass sie noch zu klein zum Sprechen sind, eine andere Muttersprache haben oder einfach nicht gerne über Worte kommunizieren“, sagt Mitarbeiterin Sonja Kinzel. Gemeinsam mit Kollegin Patricia Carneiro-Höhne hat sie sich des Themas angenommen und lernt seitdem die Gebärden, um sie dann den Kindern beizubringen.

„Es gibt unendlich viele Zeichen in der Gebärdensprache. Und auch unsere Grammatik lässt sich nicht so einfach umsetzen in Gebärden. Wir beschränken uns auf einfache Wörter, die wir hier im Alltag gut umsetzen und anwenden können. Dazu gehören Wörter wie essen, trinken oder auch Hände waschen. Dabei halten wir uns an die Deutsche Gebärdensprache (DGS), denn auch bei den Gebärden gibt es regionale Dialekte. Wir merken, dass hin und wieder bei Lea, dann hat sie andere Zeichen als wir für einen bestimmten Begriff“, so Sonja Kinzel.

Besondere Rolle

Auf einfache und spielerische Art vermitteln die Mitarbeitenden den Kindern die unterschiedlichen Gebärden: „Wenn wir uns zum Singen treffen und neue Lieder lernen, lernen wir gleich die Gebärden dazu. Immer nur ein oder zwei pro Zeile, sonst wird es zu kompliziert. Aber die Kinder lernen die Zeichen sehr schnell und haben großen Spaß daran“, sagt Patricia Carneiro-Höhne. Auf diese Art und Weise können nun alle Kinder untereinander kommunizieren. „Schon die ganz Kleinen können, bevor sie überhaupt sprechen können, Handzeichen machen und sich so besser mitteilen“, ergänzt Sonja Kinzel. Und Lea?

„Lea hat jetzt eine ganz besondere Rolle. Sie ist immer stolz, wenn sie uns ein Zeichen zeigen kann, welches wir noch nicht kennen. Und sie hat nun keine Hemmungen mehr in Gebärden zu sprechen. Das freut uns alle wirklich sehr und auch ihre Eltern sind total dankbar“, so Claudia Schlempp. Die Gebärdensprache sei eine Bereicherung für alle, denn nicht nur die Kinder haben Spaß daran: „Es macht unheimlich Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu sehen, wie selbstverständlich die Kinder die Zeichen lernen und wie fokussiert sie dabei sind“, berichtet Sonja Kinzel.

Aus diesem Grund wollen sie den Kindern, die künftig die Einrichtung besuchen, ebenfalls Zeichen der Gebärdensprache vermitteln. Und bestimmt nicht zuletzt: Den Regenbogen und den Luftballon.

