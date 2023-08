Innenstadt Springefest in Hagen: Diese Gastronomen sind neu am Start

Hagen. Der Aufbau zum großen Springefest in Hagen (Eintritt frei) läuft bereits. Neun Gastrobetriebe machen mit. Yvonne Hinz zählt auf, welche das sind.

Man muss auch mal Glück haben. Außerdem steht ja auch ein schöner Geburtstag ins Haus, und da verdienen die Veranstalter einfach gute Rundum-Bedingungen. Die Rede ist vom Springefest, das am 11. August in Hagen startet – und zwar zum 25-mal.

Die Wetterbedingungen klingen top: Trocken und weder zu kalt noch zu heiß soll es von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, werden, und weder Gewitter noch Sturm scheinen im Anmarsch zu sein.

Springebeach sorgt für summer-feeling

Das freut doppelt, da es auch wieder den „Springebeach“ geben wird. Heißt: Es wird eine Sandfläche, auf der Liegestühle platziert werden, eingerichtet; der temporäre Strand soll für ausgelassenes summer­-feeling sorgen.

Mit wie vielen Gästen die Veranstalter – die Hagen-Wirtschaftsförderung und die neun beteiligten Gastronomen – rechnen? An den drei Tagen mit vielen, vielen tausenden Besuchern.

Sind Sie neugierig geworden auf das Event mit Live-Musik und verschiedenen Darbietungen auf der Open-Air-Bühne? Der Startschuss zum Fest zwischen Cinestar und Johanniskirche­ fällt am Freitag um 17 Uhr, dann wird bis Mitternacht gefeiert. Am Samstag geht’s ebenfalls am späten Nachmittag los, am Sonntag nach dem Open-Air-Gottesdienst (11 Uhr) beginnt die Familiensause um 13 Uhr.

Nicht nur „die üblichen Verdächtigen“

Was ich gut finde am diesjährigen Springefest? Das Gastroangebot stemmen diesmal nicht nur „die üblichen Verdächtigen“, sondern auch Gastronomen, die bis dato nicht auf der Springe anzutreffen waren. Da lohnt es sich also, auch mal das Angebot der anderen zu testen. Auf jeden­ Fall allen Besuchern viel Spaß auf der Springe!

Die Veranstalter des Springefestes in Hagen und die beteiligten Gastronomen stehen in den Startlöchern. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Nähere Infos zu den beteiligten Gastronomen:

Sechs der Gastronomen kennen die Springefest-Besucher bereits aus den letzten Jahren oder dem letzten Jahr, drei Gastrobetriebe – Pizzeria Speedy, Tex-Mex Hoheleye und Draut Foods – beteiligen sich zum ersten Mal.

Die neun Gastronomen im Überblick:

Cantine Souvlaki Bar, Café-Bar Celona, Strandhaus Hengsteysee, Hopfen & Salz, Hans im Glück, Why not Wine Bar, Pizzeria Speedy, Draut Foods und Tex-Mex Hoheleye.

Zum Ablauf des Festprogramms:

Das 25. Hagener Springefest wird am Freitag, 11. August, um 18 Uhr auf dem großen Springeplatz in der Innenstadt eröffnet.

An allen Tagen gibt es Live-Musik auf der Bühne.

Am Samstag, 12. August, findet vormittags ein Frischemarkt vor der Johanniskirche statt.

Der Sonntag, 13. August, beginnt um 11 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst.

Das dreitägige Familienfest endet am Sonntag gegen 20 Uhr.

Der Eintritt auf die Springe ist für alle Besucher frei.

