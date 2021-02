Sprinkler-Anlage geplatzt: C&A-Filiale in Hagen unter Wasser

Die Sprinkler-Anlage in der C&A-Filiale in Hagen ist geplatzt: Die Feuerwehr versucht, das Wasser nun abzusaugen.

Hagen-Mitte. Tausende Liter Wasser sind in die Filiale von C&A in der Elberfelder Straße in Hagen gelaufen. Die Elektroverteilung ist dadurch zerstört worden.

Die C&A-Filiale in der Elberfelder Straße in der Hagener City steht aktuell unter Wasser. Am Nachmittag soll dort auf einer Etage ein Teil des Sprinkler-Anlage, die daraufhin Tausende Liter Wasser verlor, geplatzt sein. DUnd zwar auf der ersten Etage. Die Wassermassen flossen aber auch auf das darunter liegende Erdgeschoss. Der Fußboden steht bis zu drei Zentimeter hoch unter Wasser. Die Filiale ist - wie viele andere Geschäfte in der City - angesichts des Lockdowns aktuell geschlossen.

Die Filiale von C&A in der Elberfelder Straße an der Ecke Adolf-Nassau Platz. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Die Elektroverteilung des Kaufhauses ist komplett zerstört

Klar ist schon: Es hat die Elektro-Unterverteilung des an dieser Stelle traditionsreichen Mode-Kaufhauses schwer getroffen. Sie ist hinüber. Energieversorger Enervie hat das mehretagige Kaufhaus binnen weniger Minuten stromlos geschaltet, sodass sich Feuerwehr und Filialleitung nun ein Bild der Lage machen können.

Das Bekleidungsgeschäft C&A in der Hagener Innenstadt verkleinerte zuletzt seine Verkaufsfläche um insgesamt 26 Prozent. Die dritte Etage wird künftig nur noch als Lagerfläche genutzt. Bislang war dort der Bereich Kindermode beheimatet. „Unsere Verkaufsfläche ist schon seit Jahren zu groß. Wir hatten Probleme, unsere bislang vier Verkaufsetagen adäquat mit Mitarbeitern zu bestücken“, sagt Andrea Galuba. Sie ist seit über zehn Jahren Filialleiterin im Hagener Haus und betont, dass die Aufgabe von insgesamt 760 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht einher ginge mit einem Personalabbau. Die Filiale hat 27 Mitarbeiter - 11 in Vollzeit, 16 in Teilzeit. Wenn C&A nach der Coronakrise - genau wie alle anderen Geschäfte - wieder öffnen darf, wird im Erdgeschoss Damenmode verkauft, im ersten OG werden Damen- und Kindergarderobe angeboten und im zweiten OG ist Herrenmode zu finden. Die vierte Etage des Gebäudekomplexes in der Elberfelder Straße 38 beherbergt Sozialräume und die Transportverarbeitung, die fünfte Etage Büros und Warenlagerfläche.

Eines der ältesten Bekleidungsgeschäfte der Hagener Innenstadt

C&A ist eines der ältesten Bekleidungsgeschäfte in der Hagener Innenstadt. „Das Haus wurde 1954 hier am Standort eröffnet. Wir waren damals die 26. Filiale, die C&A eröffnet hat. Heute gibt es in Deutschland etwa 450 C&A-Häuser“, sagt Andrea Galuba.