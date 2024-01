Stadt findet bei Kontrolle 500 Kilo unverzollten Kaffees

Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie des Gesundheitsamtes kontrollieren in einem Geschäft in Hagen Lebensmittel. Einiges wird beschlagnahmt.

Hagen Mitarbeiter des Ordnungs- und Gesundheitsamtes fanden in einem Laden nahe des Hagener Bahnhofs unverzollten Kaffee. Er wird dem Zoll übergeben.

Erfolgreiche Kontrolle in Nähe des Hagener Hauptbahnhofs: Am heutigen Mittwoch, 31. Januar, war beim Gesundheitsamt der Stadt Hagen eine Beschwerde eines Bürgers eingegangen. Es ging um abgelaufene Lebensmittel. Daraufhin rückten gegen Mittag Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Begleitung von Kollegen des Gesundheitsamtes aus, um den Laden in der Bahnhofstraße zu überprüfen.

Übergabe an den Zoll

Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass sich in dem Geschäft auch 500 Kilo Kaffee, der nicht verzollt war, befanden Die städtischen Mitarbeiter stellten den unverzollten Kaffee sicher und übergeben ihn nun in Kürze dem Zoll.

