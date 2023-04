Stadt Hagen fördert Mini-Solaranlagen – wie das funktioniert

Solarmodule für ein sogenanntes Balkonkraftwerk hängen an einem Balkon (Symbolfoto)

Hagen. Der Kauf von kleinen Stecker-Solargeräten kann ab Mai über die Stadt mit 300 Euro gefördert werden. Wie Bürger einen Antrag stellen können:

Eine Förderung in Höhe von 300 Euro für eine sogenannte „Mini-Solaranlage“ mit bis zu 600 Watt Leistung können interessierte Hagenerinnen und Hagener ab Dienstag, 2. Mai, über den Online-Formularserver der Stadt Hagen auf der Internetseite www.hagen.de/formulare beantragen. Personen ohne Internetanschluss können dann bei Hans-Joachim Wittkowski telefonisch unter 02331/207-3763 oder bei Christine Kuhlmann unter der Durchwahl -3501 vom Umweltamt der Stadt Hagen ein Antragsformular anfordern und den Antrag postalisch einreichen. Eine vorherige Antragsstellung ist nicht möglich. Die Antragsfrist endet dann am Mittwoch, 31. Mai.

Da über die Anträge nicht nach der Reihenfolge des Eingangsdatums entschieden wird, werden die Anträge zunächst gesammelt und auf Vollständigkeit geprüft. Sollten nach Ablauf der Frist mehr Anträge vorliegen, als mit dem vorhandenen Förderbudget von 45.000 Euro abgewickelt werden können, so entscheidet das Los. Förderzusagen erfolgen daher erst ab Juni.

Das Angebot richtet sich nur an volljährige Privatpersonen, die ihren Erstwohnsitz in Hagen haben. Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner vergangenen Sitzung die Einführung des Förderprogramms für die Anschaffung von Stecker-Solargeräten beschlossen.

Was wird gefördert?

Gefördert werden nur Anlagen, die auf dem Gebiet der Stadt Hagen betrieben werden und die nach dem Erhalt der Förderzusage gekauft werden. Eine rückwirkende Förderung ist nicht möglich. Maßgeblich dabei ist das Datum der Bestellung beziehungsweise der Auftragsvergabe. Für die Installation ist eine Frist von sechs Monaten nach Erhalt der Förderzusage vorgesehen. Erst danach erfolgt die Auszahlung des Zuschusses. Alle Förderbedingungen können Interessierte in der „Richtlinie der Stadt Hagen zur Förderung von Stecker-Solargeräten“ nachlesen, die auf der Seite www.hagen.de/solardachkataster zu finden ist.

Auf der Seite finden Interessierte Antworten auf häufig gestellte Fragen. Weiterhin ist im Mai für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eine Online-Sprechstunde zum Förderprogramm geplant. Details werden im Vorfeld zum Termin veröffentlicht. Wer sich vorzeitig über die Anschaffung eines Stecker-Solargerätes informieren möchte, ist zudem herzlich zu einem kostenfreien Online-Vortrag im Rahmen der Initiative „Solarmetropole Ruhr“ am Dienstag, 18. April,um 18 Uhr eingeladen.

Das Anmeldeformular und weitere Infos finden Interessierte unter: https://solarmetropole.ruhr/veranstaltungen/

