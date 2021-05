Kontrolle in Hagen Stadt Hagen greift in Wehringhausen konsequent durch

Wehringhausen. Die Stadt verschärft ihre Kontrollen in Wehringhausen: Auch am Pfingstwochenende wurden zahlreiche Verstöße geahndet.

Bei einer turnusmäßigen Schwerpunktkontrolle waren am Pfingstwochenende neun Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Hagen in Wehringhausen im Einsatz und haben verschiedene Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Hagen, die Coronaschutzverordnung und das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Zusätzlich wurde der ruhende Verkehr kontrolliert.

Das Team musste mehrere Personenansammlungen auflösen. Gegenüber 32 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Ertappten erwartet ein Bußgeld in Höhe von jeweils 250 Euro. Im öffentlichen sowie im privaten Raum sind ausschließlich Treffen von Personen eines Haushaltes mit maximal einer Person aus einem weiteren Haushalt gestattet. Außerdem hatten entgegen der geltenden Coronaschutzmaßnahmen zwei Gewerbebetriebe geöffnet. Die Gewerbe wurden sofort geschlossen und die Betreiber erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von je 5000 Euro.

Kinder am Bodelschwinghplatz ermahnt

Mit täglichen Streifen in dem Bereich zwischen der Wehringhauser Straße und der Minervastraße sowie der Freizeitfläche „Bohne“ zeigte das Ordnungsamt täglich Präsenz. In mehreren Fällen griffen Personen, hauptsächlich Kinder, in den Straßenverkehr ein. Hier sprach das Ordnungsamt rund 30 mündliche Verwarnungen aus. Neben den gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr gab es auch mehrere Verstöße im ruhenden Verkehr. Im Bereich Bodelschwinghplatz wurden vier Autos abgeschleppt. An der Wehringhauser Straße kam es zu acht Abschleppmaßnahmen. Außerdem wurde ein offenes abgemeldetes Auto als Gefahrenstelle entfernt.

Bei den Einsätzen wurden unerlaubt Fotos und Videos der Mitarbeiter des Ordnungsamtes gemacht. Die Personen wurden umgehend dazu aufgefordert, die Aufnahmen zu löschen, denn es ist nicht erlaubt, Personen ohne deren Zustimmung zu filmen oder zu fotografieren.

