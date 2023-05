Entspricht in den Hagener Spielhallen alles den gesetzlichen Vorschriften? Die Hagener Behörden haben nachgeschaut.

Kontrollen in Hagen

Kontrollen in Hagen Stadt Hagen kontrolliert Spielhallen - eine Schließung

Hagen. Im Rahmen eines Sondereinsatzes hat die Stadt Hagen den Spielhallen-Betreibern ganz genau auf die Finger geschaut – mit Erfolg.

Wie wird der Spielerschutz in Hagener Spielhallen umgesetzt? Bei einem Sondereinsatz am vergangenen Wochenende hat der Stadtordnungsdienst der Stadt Hagen insgesamt 18 Spielhallen im Stadtgebiet überprüft. Die Einsatzkräfte waren sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs.

Das Ergebnis: Alle Spielhallen konnten einen sogenannten Oasis-Zugang nachweisen. Hierbei handelt es sich um eine zentrale Datenbank für den Spielerschutz. Spielerinnen und Spieler können sich dort registrieren und in sämtlichen Spielhallen sperren lassen, beispielsweise im Rahmen von Suchttherapien. Die Spielhallenaufsicht hat die Verpflichtung, mit der von der Betreiberin oder dem Betreiber zur Verfügung gestellten Hard- und Software bei jedem Gast eine Kontrolle durchzuführen. Eine entsprechende Schulung der Servicekräfte ist nachzuweisen. In zwei kontrollierten Spielhallen wurde kein Ausweisdokument verlangt, somit konnte keine Abfrage über Oasis erfolgen.

Personal nicht geschlossen

In drei Fällen konnten die Aufsichten der Spielhalle bei einem ersten Kontrollgang keinen Schulungsnachweis bezüglich des Spielerschutzes vorlegen. Bei der Nachkontrolle wurde dann in zwei Hallen entsprechend geschultes Personal eingesetzt, die dritte musste geschlossen werden.

In einem Gewerbe fanden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes ein Altgerät vor und forderten den Inhaber auf, dieses zu entfernen. Bei einer weiteren Spielhalle stellten die Einsatzkräfte gleich mehrere Verstöße fest: Neben dem Verstoß gegen das Nichtraucherschutzgesetz waren keine Flyer hinsichtlich des Spielerschutzes vorhanden. Ebenso war kein ausreichendes Personal vor Ort, und mehrere Geldspielgeräte waren frei zugänglich. Die Nutzung mehrerer Geräte durch eine Spielerin oder einen Spieler verstößt gegen die Auflagen nach dem Glücksspielstaatsvertrag. Die Gewerbefachdienststelle der Stadt Hagen leitet nun entsprechende Bußgeldverfahren ein.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen