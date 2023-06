Schrottimmobilien Stadt Hagen spürt Schulverweigerer in Wehringhausen auf

Hagen. Die Stadt Hagen bleibt bei der Kontrolle von Schrottimmobilien hartnäckig. Jetzt wurden wieder Häuser in Wehringhausen kontrolliert.

Brandlasten und gesperrte Gas- und Stromzähler: Unter Leitung der Dienststelle Ordnungsbehördliche Aufgaben der Stadt Hagen haben der Stadtordnungsdienst, die Bauaufsicht, die Gewerbeaufsicht, das Umweltamt, das Jobcenter Hagen, die Polizei Hagen, der Zoll sowie Enervie eine gemeinsame Kontrollaktion in sieben Immobilien in Wehringhausen durchgeführt. Zu Problemimmobilien zählen Objekte, die durch Überbelegung, illegale Gewerbe und/oder Prostitution, Leistungsmissbrauch, Müll- und Schädlingsproblematik, Zuwanderung, erhebliche Missstände oder auch Baumängel auffällig sind und in den Fokus der beteiligten Behörden rücken. Das Team wurde bei der Kontrollaktion durch einen rumänischen Verbindungsbeamten unterstützt.

Prüfung der Schulpflicht

Von den insgesamt 348 gemeldeten Personen konnten die Behörden 200 überprüfen. 15 Personen werden von Amts wegen abgemeldet. Zudem traf das Team auf sieben Kinder und Jugendliche, die nicht in der Schule waren. Der zuständige Fachbereich prüft im Nachgang, ob es sich um Schulverweigerung handelt und ob die Eltern ein entsprechendes Bußgeld erhalten.

Kein Schädlingsbefall

Eine unbekannte Müllproblematik oder ein Schädlingsbefall lag derweil nicht vor. In allen Häusern stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Brandlasten in den Hausfluren fest.

Die Behörden kontrollierten drei Gewerbe sowie eine Prostituierte. Diese war entsprechend angemeldet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Enervie sperrten aufgrund fehlender Zahlungen mehrere Gas- und Stromzähler. Die Polizei konnte außerdem einen Haftbefehl vollstrecken. Des Weiteren prüft der Zoll im Nachgang der Kontrollaktion verschiedene Geschäftsunterlagen.

Im Anschluss der Kontrollaktion leiten die einzelnen Bereiche entsprechende Maßnahmen ein und schöpfen Ahndungsmöglichkeiten aus. Zu den Überprüfungen gehören unter anderem der Leistungsbezug und die Abmeldung von Amts wegen.

Regelmäßige Kontrollen

In diesem Jahr fanden bereits acht Kontrollen in 58 Objekten statt. Von 1642 gemeldeten Personen konnten die Behörden 1123 überprüfen und 157 Personen von Amts wegen abmelden. 22 Schulverweigerinnen und Schulverweigerer wurden erfasst und angesprochen. In sieben Fällen bestanden gravierende Baumängel. Zudem konnten 13 Haftbefehle erfolgreich vollstreckt werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen