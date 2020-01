Stadtbücherei Hagen bietet Kunden kostenloses Streaming

Mit einem neuen Angebot startet die Stadtbücherei Hagen ins neue Jahr: Ab sofort bietet die Dienstleistungseinrichtung auf der Springe ihren Kunden ein kostenloses Musik-Streaming an. Über das Portal „Freegal Music“ können aus einem Katalog von 15 Millionen Titeln Audio-Dateien und Musikvideos abgerufen werden. „Diese Möglichkeit steht selbstredend auch Kunden der Stadtteilbibliotheken in Haspe und Hohenlimburg offen“, so Andrea Steffes, Leiterin der Stadtbücherei.

Die Bibliothek reagiert mit dem neuen Angebot auf das Medienverhalten der Nutzer, das sich massiv verändert. Das Abspielen von CDs und ähnlichen Tonträgern lässt nach, dafür erfahren Streamingdienste (etwa Spotify oder Napster) immer mehr Zulauf. Man klickt die gewünschte Datei an und hört bzw. sieht sie sich direkt an.

Auch Klassik und Jazz

„Freegal Music“ gehört zur amerikanischen Bildungsplattform Libraryideas und wurde eigens für Bibliotheken entwickelt. Die riesige Auswahl an Tracks erklärt sich damit, dass der Dienst auf den Musikkatalog von Sony Music, aber auch von etlichen unabhängigen Labels zurückgreifen kann. Miley Cyrus, Beyoncé oder Silbermond sind beispielsweise ebenso abrufbar wie Billy Joel, Mark Foster und Electric Light Orchestra. Aber auch Klassik und Jazz sowie Hörbücher (z.B. „Effi Briest“) und Musikvideos befinden sich im Angebot. „Wir können jetzt eine Alternative zu den vielen kommerziellen Musik-Streaming-Diensten bieten“, sagt Markus Suplicki, Bibliothekar in der Stadtbücherei auf der Springe.

Die Anmeldung zu dem Musik-Streaming-Dienst ist für Inhaber eines Stadtbüchereiausweises kostenlos und sehr einfach: Für Smartphones und Tablets gibt es Apps für die Betriebssysteme iOS und Android, die im jeweiligen App-Store verfügbar sind.

Alternativ dazu kann das Portal über die Webseite www.freegalmusic.com aufgerufen werden. Nach Auswahl der Stadtbücherei Hagen als Anbieter müssen die Benutzer zur Freischaltung lediglich die Nummer des gültigen Büchereiausweises und ein Passwort eingeben.

Drei Stunden pro Tag

Damit kann man pro Tag drei Stunden Musik online hören sowie pro Woche drei Titel herunterladen und als MP3-Datei dauerhaft behalten. Viele aktuelle Alben erscheinen bei „Freegal Music“ direkt am Veröffentlichungstermin. Neben der gezielten Suche nach Interpreten, Alben oder Songtiteln gibt es zahlreiche „Playlists“, die vom Portal veröffentlicht werden. Die Nutzer können zudem selbst Wiedergabelisten zusammenstellen. Das Angebot wächst jede Woche und wird ständig aktualisiert.

Infobox Hier gibt es mehr Infos Weitere Informationen und alle Links zu dem neuen Angebot finden Interessierte unter der Internet-Adresse www.hagen.de/stadtbuecherei

Dass die Stadtbücherei und ihre Filialen in Haspe und Hohenlimburg auf die digitale Entwicklung reagieren, hat sich schon in der Vergangenheit bezahlt gemacht. Sie zählen mittlerweile 10.400 Kunden. Und im vergangenen Jahr verzeichnete die Bibliothek 200.000 Besucher.