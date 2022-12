Stadthalle Hagen steht parat für WP-Benefiz-Versteigerung

Die Stühle sind platziert, und alles ist vorbereitet zur großen WP-Matinee: Am Sonntag, 18. Dezember, geht’s um 11 Uhr in der Stadthalle Hagen los mit dem Schnäppchenmarkt, um 12 Uhr startet die eigentliche Versteigerung.

Hagen. Dank etlicher helfender Hände steht der Aufbau für die große Benefiz-Versteigerung. WP-Team und Stadthalle freuen sich auf viele Besucher.

Der Aufbau steht, dank der Unterstützung einiger ehrenamtlich Engagierter von Luthers Waschsalon und der Hilfe von den guten Freunden Steffi und Michael.

Das bedeutet: Die große Benefiz-Versteigerung der WP-Stadtredaktion Hagen – ausgelegt als Matinee – kann starten, und zwar am morgigen am Sonntag, 18. Dezember, in der Stadthalle.

Ein zum Stehtisch umfunktioniertes Ölfass, Kinder-E-Roller, Trekking-Rucksäcke, hochwertige Dekoartikel und vieles mehr werden in der Stadthalle Hagen versteigert. Außerdem kommen Dutzende teils kreativ-witziger Gutscheine unter den Auktionshammer. Foto: Yvonne Hinz

Schnäppchenmarkt startet am Sonntag um 11 Uhr

Präsente zu kleinen Preisen werden ab 11 Uhr beim Schnäppchenmarkt angeboten, flankierend dazu gibt’s Snacks, Kaffee und Sekt. Um 12 Uhr beginnt die amüsante Versteigerung mit zahlreichen Sachpreisen und Dutzenden von Gutscheinen (u.a. Reise-, Hotel- und Restaurantgutscheine).

Bücher, Kalender, Schirme, Parfümerieartikel, selbst gestrickte Socken und etliches mehr werden beim Schnäppchenmarkt angeboten. Kleingeld bitte nicht vergessen. Foto: Yvonne Hinz

Geschäfts- und Privatleute, Vereine und Gastronomen unterstützen die Auktion, die erstmals nicht von Werner Hahn (der bekannte Theatermann starb im vergangenen September) geleitet wird, sondern von Sven Söhnchen.

Der 53-Jährige hat sich als unterhaltsamer Moderator etlicher Veranstaltungen in Hagen längst einen Namen gemacht. Der Erlös der Versteigerung geht an Luthers Waschsalon; in der Einrichtung der Diakonie finden Obdachlose und bedürftige Menschen Hilfe.

Eintritt und Parken sind frei

Der Eintritt zur gut zweistündigen Auktion, zu der etwa 250 Besucher erwartet werden, ist frei, ebenso das Parken an der Stadthalle. Eine Bitte: Bargeld (auch Kleingeld) nicht vergessen - in der Stadthalle ist kein Bankomat vorhanden.

+++ Die Liste mit den Sachpreisen und Gutscheinen finden Sie hier +++

Und noch etwas: 1000 Dank an die Unterstützer der Benefiz-Aktion:

Das Stadthallen-Team um Stadthallen-Chef Volker Wolf unterstützt die Auktion nicht nur mit technischem Equipment, Gastroleistungen und Manpower, sondern auch mit wichtigen Ratschlägen und Tipps. Frische Backwaren spendiert auch in diesem Jahr wieder die Stadtbäckerei Kamp. Getränke für die Besucher der Versteigerung sponsert seit Jahren Lui Petrou, genau wie Alexander Poll (Provinzial-Versicherung) seit jeher den Sekt für die Auktion spendiert.

