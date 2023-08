Steigende Inflation trifft auch das Theater Hagen hart

Hagen. Das Theater Hagen muss in der neuen Spielzeit in allen Sparten sparen. Kann ein populäres Programm auch jüngere Leute locken?

Die Ziele sind eindeutig: Die früheren Besucherfrequenzen sollen wieder erreicht und auch jüngere Leute ins Haus geholt werden.

Es geht ums Theater Hagen, das zur Begrüßung der neuen Saison Ensemblemitglieder und Mitarbeiter eingeladen hatte. Bevor die 34 „Neuen“ mit Sonnenblumen und guten Wünschen für eine lebendige, erfolgreiche Spielzeit 2023/24 willkommen geheißen wurden, gab’s obligatorische Grußworte.

Fürs Haus werben

Oberbürgermeister Erik O. Schulz forderte die neuen Mitglieder sowie die Anwesenden im Zuschauerraum – Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft – auf, für das Hagener Haus kräftig zu werben, um in volle Ränge blicken zu können.

Dr. Jürgen Bild, Vorsitzender des Theaterfördervereins, sicherte auch für die Zukunft die finanzielle und ideelle Unterstützung der Fördervereine (Theaterförderverein, Ballettfreunde und Bürgerstiftung) zu. „Eine unserer wichtigsten Aufgaben für die Zukunft ist es, das Theater auch für jungere Menschen interessant zu machen“, so Jürgen Bild mit Anspielung auf das Publikum, das häufig längst das gesetztere Alter erreicht hat.

Top-Jahr war 2015

In der zurückliegenden Spielzeit kamen etwa 1,7 Millionen Zuschauer ins Theater, „vor der Corona-Krise lag die Zahl bei 2 Millionen Besuchern“, erläuterte Dr. Thomas Brauers, Geschäftsführer des Theaters. Im Top-Jahr 2015 strömten 2,2 Millionen Zuschauer in das Hagener Haus.

Francis Hüsers, seit sechs Jahren Intendant des Theaters, blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft: „Es wird heiß“, prophezeite Hüsers, der im Sommer 2025 das Haus verlassen wird, und spielte damit auf die finanzielle Situation der Spielstätte an.

Er hoffe, dass die feste Zusage seitens der Stadt für die Übernahme der Kosten für die Tariferhöhung für die Mitarbeiter auch künftig Bestand habe. Und weiter: „Ohne Zuschusskürzung kommen wir klar, sonst wird es aber eng.“ Brauers erläuternd: „Der jährliche Zuschuss der Stadt Hagen für das Theater liegt bei etwa 15,5 Millionen Euro.“

erwacht langsam aus der Sommerpause – das Theater Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

In der stetig steigenden Inflation sieht Francis Hüsers auch fürs Hagener Theater ein großes Problem, „wir werden sparen müssen, und das in allen Sparten.“

Und finanziell gefördert werden. „Die Open-Air-Veranstaltungen, die wir im September anbieten, sind durch NRW-Landesmittel sonderfinanziert“, gab Hüsers ein Beispiel.

Und Geschäftsführer Brauers ergänzte: „Anfang der Woche haben wir die Bestätigung erhalten, dass Teile des Projektes ,Neue Wege’ künftig dauerhaft gefördert werden sollen.“ Zum Hintergrund: Besagtes NRW-Projekt läuft Ende 2023 aus, einzelne Bausteine erhalten aber weiterhin eine Finanzspritze. So erhält das Hagener Haus für die Bereiche Theaterpädagogik und Nachwuchstanzförderung („I move Hagen“) ab 2024 pro Jahr einen Zuschuss von 75.000 Euro.

Theaterbotschaft aufgegeben

Übrigens ist die vor drei Jahren in einem leerstehenden Ladenlokal in der Kampstraße eröffnete „Theaterbotschaft“ vor einigen Wochen aufgegeben worden. „Der von uns eingerichtete Raum wurde aus dem ,Neue Wege’-Fördertopf bezahlt, doch die Unterstützung ist ausgelaufen“, erklärte der Geschäftsführer. Was er an der neuen Spielzeit besonders attraktiv findet? „Wir bieten bewusst ein ganz populäres Angebot an“, versicherte Brauers und lieferte Beispiele: „Wir zeigen ,Die lustige Witwe’, ,Don Giovanni’, ,My fair Lady’ und die Rockshow ,Simply The Best’. Da ist wirklich für jeden etwas dabei.“

Für 25 Jahre Treue zum Theater Hagen wurden geehrt: Richard Van Gemert (Gesangssolist), Thorsten Hesterberg (Bühnentechnik). Werner Köhn (Orchester/ 1. Violine).

