Sternschnuppen-Schauer: In Hagen stehen die Chancen schlecht

Ein regelrechter Sternschnuppen-Schauer wird in den Abendstunden am Himmel erwartet. In Hagen dürften Sichtungen ein Glücksfall sein.

Hagen Das Geminiden-Spektakel sorgt für Dutzende Sternschnuppen am Abendhimmel. Für Sichtungen in Hagen braucht man aber viel Glück:

Der jährliche Meteorstrom der Geminiden steht in den Abendstunden bevor. Mit bis zu 150 Meteoren pro Stunde rechnen die Wetterexperten - die größte Chance auf Sichtungen soll am Donnerstagabend ab 20 Uhr bestehen.

Wetterexperte Bastian Rissling muss die Hagener, die sich ein romantisches Dinner unter dem Sternschnuppen-Himmel erhofft haben, allerdings enttäuschen: „Die Chancen stehen schlecht. Um Sternschnuppen zu sehen, müsste man in Hagen aufgrund der dichten Wolkendecke schon viel Glück haben“, so der Experte.

Für eine Sichtung braucht man Glück

Tatsächlich sei auch eine an der Sternwarte geplante Veranstaltung abgesagt worden, weil das Wetter nicht mitspielt. „Am Ende wären Besucher nur enttäuscht, wenn sie nichts sehen“, sagt Bastian Rissling. Ganz einfach: Wetter-Pech.

Eine Sternschnuppe verglüht am Nachthimmel (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Die einzige Chance sei, dass sich zwischen ziehenden Wolken mal eine Lücke auftue und genau in dem Moment eine Sternschnuppe vorbeihusche. „Für den Meteorschauer braucht man nämlich am besten ein großes, freies Sichtfeld am Himmel - das ist leider nicht gegeben“, so Rissling. Auch in den umliegenden Städten sei die Lage nicht anders, „es bringt also nichts, zu einem höheren Punkt zu fahren.“

Für den Meteorschauer braucht man nämlich am besten ein großes, freies Sichtfeld am Himmel - das ist leider nicht gegeben Bastian Rissling

Eine neue Chance am Himmel über Hagen?

Aber: Vielleicht tut sich alsbald noch eine neue Chance am Himmel auf. Kurz vor Weihnachten treten noch die Ursiden am Himmel in Erscheinung. Laut Wetterexperten sollen sie in der Nacht auf den 23. Dezember am sichtbarsten sein. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

