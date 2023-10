Sternwarte Hagen bietet Blick auf Nachbar-Galaxie Andromeda

Die Sternwarte in Hagen.

Hagen. Beobachtungsabend an der Sternwarte in Hagen: Bei freier Sicht ist am Mittwoch die Nachbar-Galaxie Andromeda zu sehen.

Zum ersten offiziellen Abendtermin des neuen Winterprogramms lädt die Sternwarte in Hagen am Mittwoch, 18. Oktober, von 19 bis 21 Uhr zum aktiven Beobachtungsabend an den Eugen-Richter-Turm.

Sollte der Abend freie Sicht ermöglichen, bieten die Teleskope der Hagener Sternenfreunde einen spannenden Blick in den Abendhimmel. Besonders die Planeten Saturn und im späteren Verlauf auch Jupiter bieten sich als Objekte an. Auch ein Blick auf unsere Nachbar-Galaxie Andromeda wird möglich sein.

Darüber hinaus erfahren die Besucher aktuelle Infos zu weiteren astronomischen Highlights, erhalten Antworten auf ihre Fragen zum Nachthimmel und zur Arbeit der Sternwarte. Natürlich ist auch der Eugen-Richter-Turm geöffnet und bietet einen Blick auf Hagen und ins umliegende Ruhrgebiet. Bei schlechtem bzw. bewölktem Wetter findet wie immer ein Alternativprogramm statt, so dass sich der Besuch in jedem Fall lohnt (auch für Kinder in Begleitung Erwachsener geeignet, bitte Taschenlampe mitbringen).

Komplettes Halbjahres-Programm

Das komplette Halbjahres-Programm von Oktober bis März ist online. Besucher und Interessierte der Sternwarte können sich ab sofort ihre eigene astronomische Terminplanung erstellen. Erstmalig wird ein komplettes 6-Monats-Programm zur Verfügung gestellt; die Sternwarte freut sich, ihren Besuchern ein vielseitiges Angebot anbieten zu können.

Neben regelmäßigen Monatsvorträgen, Live-Beobachtungen und praktischen Anwendungsabende werden wieder die beliebten Astrotreffen mit monatsaktuellen Himmelhighlights in den Fokus gestellt. Unter https://sternwarte-hagen.de/veranstaltungen/ sind alle Veranstaltungen zu finden.

Tag der Astronomie

Am Samstag, 28. Oktober, ist von 17 bis 22 Uhr bundesweiter Tag der Astronomie mit partieller Mondfinsternis. Auch die Hagener Sternwarte beteiligt sich und bietet ein vielfältiges Angebot.

Bereits um 17 Uhr startet ein Kinderprogramm (für 4 bis 8 Jahre), ab ca. 21.35 ist Beginn der partiellen Mondfinsternis. Dazwischen gibt es Vorträge, aktive Beobachtung diverser Himmelsobjekte, Blick vom geöffneten Eugen-Richter-Turm und vieles mehr.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen