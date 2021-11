Infrastruktur in Hagen Steuersparmodell: Hagener Rat überträgt Aufgaben an WBH

Hagen. Um jährlich Steuern in Millionenhöhe zu sparen, wird der Wirtschaftsbetrieb von der Stadt nicht länger beauftragt, sondern mit Aufgaben betraut.

Nach fast zweijährigen, vorzugsweise hinter verschlossenen Türen erfolgten politischen Beratungen ist der sogenannte „Betrauungsakt des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH)“ beschlossene Sache: Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und AfD hat sich der Rat bei Enthaltungen aus dem Grünen-Lager für diesen Schritt ausgesprochen. Er soll vor allem dafür sorgen, dass der Stadt ab dem Jahr 2023 für die Leistungsbeziehungen zwischen Stadt und WBH jährliche Umsatzsteuerzahlungen von etwa 2,5 Millionen Euro erspart bleiben.

Dies wird möglich, indem die Anstalt öffentlich Rechts, die eine 100-prozentige kommunale Tochter darstellt, mit Aufgabenfeldern direkt betraut wird, diese also als ureigenste Tätigkeiten ohne Beauftragung wahrnimmt. Dazu zählen beispielsweise die technische Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Fußgängerzonen, öffentlichen Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen. Ebenso die Reinigung der Straßenentwässerungseinrichtungen, Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen, der Außenanlagen von städtischen Grundstücken und Kindertagesstätten, Grün und Parkanlagen, Brunnen sowie der Winterdienst im Rahmen der städtischen Streupflichten. Hinzu kommen die Durchführung der Gewässerunterhaltung sowie Ausbau und Renaturierung von Gewässern sowie technische Unterstützungsleistungen im Bereich der Straßenbeleuchtung.

Wirtschaftsplan rückt in den Fokus

WBH: Standards gesetzt Auf reichlich Unverständnis stieß die Debatte über die Zukunft des WBH beim Unternehmen selbst. Zumal den Mitarbeitern nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Flut reichlich Wertschätzung aus den Reihen des Rates signalisiert wurde. WBH-Vorstand Hans-Joachim Bihs machte deutlich, dass sein Unternehmen bei der Ausführungsqualität der Arbeiten ja ohnehin keine Spielräume habe: „Wir legen keine Standards fest, sondern arbeiten sie ab – die Standards werden von der Stadt gesetzt.“ Mit einem gewissen Pathos versicherte der WBH-Chef zugleich: „Es ist die Motivation aller, an dem Ziel einer schöner entwickelten Stadt weiterzuarbeiten.“ Die WBH-Zuschauer auf der Tribüne quittierten die Entscheidung des Rates mit Applaus.

Kämmerer Christoph Gerbersmann machte in der Ratssitzung deutlich, dass trotz einer Beendigung des Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnisses der Einfluss des Rates weiterhin möglich sei: „Große Maßnahmen fließen selbstverständlich weiterhin in den Wirtschaftsplan ein und werden vom politisch besetzten WBH-Verwaltungsrat und anschließend vom Rat mitentschieden“, machte der Finanzdezernent deutlich, dass die Grundzüge aller Entscheidungen auch mit dem Betrauungsakt bei der Politik bleiben.

An dieser Stelle hatten vor allem Grüne, Hagen Aktiv, HAK und Linke erhebliche Zweifel angemeldet: „Die Grundsätze von Transparenz und Kontrolle werden nicht in genügendem Maße gewährleistet“, kritisierte Grünen-Fraktionssprecherin Nicole Pfefferer: „Der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger, durch die von ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertreter im Rat sowie in den Bezirksvertretungen direkten Einfluss auf die Aufgabenfelder, die aktuell dem WBH übertragen sind, nehmen zu können, kann durch dieses Modell nicht voll erfüllt werden.“ Stattdessen plädierten die Grünen dafür, den WBH zu rekommunalisieren, also in die Ämterstruktur der Stadt zurückzuführen.

Sorge um die Rechte der Bürger

„Dann machen wir die nächsten drei Jahre keine Stadtentwicklung, sondern werden uns nur mit uns selbst beschäftigen“, warnte Baudezernent Keune, dass eine Rückführung des WBH in den Schoß der Verwaltung nicht fundiert sei. Dennoch formulierte Hagen-Aktiv-Fraktionschef Josef Bücker die Sorge: „Der Betrauungsakt beschneidet die Rechte der Bürger.“ Auch Linke und Bürger für Hohenlimburg kritisierten die schwindende politische Begleitung.

Bedenken, die vor allem von den beiden größten Ratsfraktionen nicht geteilt wurden. „Wir haben diesen Prozess mit großer Einmütigkeit über zwei Jahre vorangetrieben“, bilanzierte SPD-Ratsherr Dietmar Thieser, „an unserer Arbeit wird sich im Prinzip nichts ändern. Weder die Rechte der Bürger noch des Rates werden beschnitten. Die Politik ist lediglich gefordert, den WBH-Wirtschaftsplan noch intensiver zu beraten.“ In die gleiche Kerbe schlug auch CDU-Fraktionschef Jörg Klepper: „Es gibt keine Selbstentmachtung des Rates. Die Politik wird im gleichen Maße Einfluss haben wie bisher.“ „Natürlich müssen wir dem WBH auf die Finger schauen“, ergänzte CDU-Vertreter Thomas Walter, „aber wir dürfen ihm auch keine Fesseln anlegen.“

