Straftäter in Hagen versucht Polizei hinters Licht zu führen

Hagen. Kein Führerschein, dafür aber ein Haftbefehl: In den frühen Morgenstunden kam die Polizei Hagen einem Straftäter auf die Schliche.

Ein per Haftbefehl gesuchter Hagener gab am Mittwochmorgen bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Hagen-Boele einen falschen Namen an. Wie sich herausstellte, besaß der Mann auch keinen Führerschein. Die Beamten kamen ihm jedoch auf die Schliche und stellten dabei fest, dass er noch mehr auf dem Kerbholz hatte.

Es war 6 Uhr in der Frühe, als die Polizeibeamte den schwarzen VW des 40-jährigen Hageners im Bereich des Boeler Kirchplatzes anhielten, weil ein Rücklicht des Autos defekt war. Als sie den Autofahrer nach seinen Ausweisdokumenten und dem Führerschein fragten, antwortete er, dass er nichts dabei habe, aber alles mündlich angeben könne.

Autofahrer ruft seinen Bruder an

Doch bei den Beamten stellten sich Zweifel an seinen Angaben ein, so dass sie ihn zu seiner vermeintlichen Wohnung begleiteten, um dort die Papiere einzusehen.

Daraufhin gab der Mann an, keinen Schlüssel für seine Wohnung dabei zu haben und rief seinen Bruder an. Als die Polizisten mitbekamen, dass er diesen mit genau dem Namen ansprach, den er zuvor in der Verkehrskontrolle noch für sich beansprucht hatte, war klar, dass er sie an der Nase herumführen wollte.

Mann bezahlt Geldstrafe vor Ort

Bei weiteren Ermittlungen konnten sie dann auch tatsächlich die richtigen Personalien des 40-Jährigen sowie den Grund für die falsche Namensangabe herausfinden: Er war nicht im Besitz eines Führerscheins und wurde außerdem per Haftbefehl gesucht. Die darin festgelegte Geldstrafe konnte er vor Ort bezahlen, so dass er nicht ins Gefängnis gesperrt werden musste.

Nun kommen aber neue Strafverfahren auf ihn zu: wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der falschen Namensangabe.

Verkehrsunfall in Hohenlimburg: Mann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg wurde am Mittwochnachmittag ein 59-jähriger Fußgänger schwer verletzt.

Gegen 13.35 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Hagener, mit seinem grauen Ford in eine Parklücke in der Oberen Isenbergstraße einzuparken. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste er während des Parkvorganges einen Hagener (59), der im Bereich dieser Parklücke stand und fuhr dem Mann über den Fuß.

Dadurch wurde der Mann schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

