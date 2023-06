Hagen-Mitte. Nach einem Straßenraub im Hagener Bahnhofsquartier ist die Polizei auf weitere Zeugenhinweise angewiesen.

Zu einem Straßenraub soll es in der Nacht zum Sonntag im Bahnhofsquartier Hagen gekommen sein. Gegen 1.30 Uhr erschien ein 30-jähriger Mann aus Hagen auf der Polizeiwache in der Innenstadt und berichtete dort von der Straftat. Nach seinen Angaben befand er sich zur Tatzeit auf dem Graf-von-Galen-Ring in Höhe der Einmündung Hindenburgstraße, als er unvermittelt von drei Männern körperlich angegangen wurde. Bei dieser Attacke sei er dann all seiner mitgeführten Sachen beraubt worden.

Beschreibung der Täter

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang noch nicht zur Festnahme der Täter. Das Trio wurde durch das Opfer wie folgt beschrieben. Ein Täter war etwa 1,75 Meter groß, mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet und wirkte wie ein Südländer. Ein Komplize trug einen schwarzen Bart sowie einen gebundener Zopf, während von dem dritten Mann lediglich noch der schwarze Bart bekannt ist. Hinweise an die Polizei zu dem Vorfall unter Telefon 02331 986 2066.

