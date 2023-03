Am Dienstag könnte es aufgrund der Streiksituation erneut zu Busausfällen in Hagen kommen.

Tarifverhandlungen Streik: In Hagen drohen am Dienstag erneut Busausfälle

Hagen. Die Hagener Straßenbahn versucht am Dienstag trotz des erneut drohenden Streiks den Busverkehr mit einem reduzierten Angebot aufrechtzuerhalten.

Vor dem Hintergrund der weiterhin laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst sind für die kommende Woche erneut Warnstreiks angekündigt. In Hagen könnte es am kommenden Dienstag, 21. März, ganztägig wieder einmal die Hagener Straßenbahn (HST) und somit den Busverkehr in der Stadt treffen. Aktuelle Hinweise zum Busverkehr gibt es am Streiktag unter anderem im Internet unter www.hst-hagen.de.

Sofern die Hagener Straßenbahn tatsächlich bestreikt wird, versucht das Unternehmen am Streiktag erneut einen Notfahrplan auf Basis des Nachtexpress-Fahrplans aufrechtzuerhalten. Die ersten Fahrten würden dann ab etwa 5.30 Uhr aus den Stadtteilen beginnen bzw. um 6 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte“. Die letzten Fahrten fänden um ca. 21.30 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte“ statt. Die Busse der NE-Linien 1 bis 19 fahren auf den Hauptabschnitten voraussichtlich im halbstündigen Takt, auf den Außenästen teilweise abschnittsweise auch nur stündlich. Der NE 31 und NE 32 fahren nicht.

Änderungen im Schülerverkehr

Besonderheiten gibt es für die Fahrgäste, die aus Gevelsberg, Herdecke oder Breckerfeld kommen. Der NE 3 fährt ab der Haltestelle „Westerbauer Schleife“ voraussichtlich lediglich einmal pro Stunde bis Gevelsberg, in die Gegenrichtung ebenfalls nur einmal pro Stunde bis Breckerfeld, während die übrigen Fahrten an der Haltestelle „Selbecke“ enden. Der NE 4 fährt voraussichtlich ab Haspe im halbstündigen Wechsel entweder zum „Spielbrink“ oder über „Quambusch“ nach Westerbauer, die Linie NE 19 ab der Haltestelle „Herdecke Mitte“ im Wechsel einmal pro Stunde zum „Nacken“ und einmal pro Stunde zur „Schanze“. Nach dem Notfahrplan würden zudem die Einsatzwagen für den Schülerverkehr am Streiktag entfallen – abgesehen von den Bussen für die Gustav-Heinemann-Schule.

Die Fahrten am Streiktag sind in der elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) unter www.hst-hagen.de ab Montagmittag hinterlegt. Grundsätzlich kann es durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu Verspätungen oder auch Ausfällen im Busverkehr kommen. Ein Hinweis für Ticket-Abonnenten: An Streiktagen greift nicht die Mobilitätsgarantie für die Besitzer eines Abo-Tickets.

Erreichbarkeit der Kunden-Center

Die Kundencenter am Hauptbahnhof und in der Stadtmitte (Körnerstraße) sind voraussichtlich nicht vom Streik betroffen und haben am Streiktag geöffnet. Die HST weist darauf hin, dass es zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit kommen könnte, da mit einem erhöhten Anfrageaufkommen per Telefon zu rechnen ist. Telefonische Infos zum Fahrplan gibt es auch über die kostenlose Nummer für Bus und Bahn 0800 6 / 50 40 30. Eine Übersicht der NE-Linien und Fahrpläne sowie aktuelle Hinweise zum Busverkehr gibt es am Streiktag im Internet unter www.hst-hagen.de.

