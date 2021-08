Polizei in Hagen Streit in Hagen: Bierflasche zerschellt auf dem Kopf

Hagen-Mitte. Eine Streit am Hagener Hauptbahnhof eskaliert zu einer Keilerei. Dabei wir eine Bierflasche zur Waffe.

Bei einem Streit im Suff hat ein Kontrahent seinem Gegenüber eine Bierflasche auf dem Kopf zerschlagen.

Zu der handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam es am Montag gegen 22.15 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Hagen. Ein 27-Jähriger war im Rahmen des zunächst verbalen Streits derart aggressiv, dass er seinen 32-jährigen Kontrahenten zu Boden schubste. Als dieser wieder aufstand, schlug der Randalierer ihm mit einer Bierflasche gegen den Kopf, so dass diese zerschellte. Danach flüchtete er in Richtung der Straße Am Hauptbahnhof.

Polizei kann Täter stellen

Ein Passant rief einen Rettungswagen, während ein Zeuge den 27-Jährigen verfolgte und die Polizei verständigte. So konnten die Beamten ihn ergreifen, seine Personalien sichern und eine Anzeige wegen Körperverletzung verhängen. Der Mann war alkoholisiert. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus behandelt.

