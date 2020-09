In Hagen eskaliert ein Streit zwischen zwei Frauen derart, dass die Polizei eingreifen muss.

Streit in Hagen: Frauen überschütten sich mit Heißgetränken

Ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert in Hagen derart, dass die Polizei eingreifen muss. Die beiden überschütten sich mit heißen Getränken.

In einer Fortbildungsstätte in der Elberfelder Straße ist am Donnerstag ein Streit zwischen zwei Frauen derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Gegen 9 Uhr übergoss eine 33-Jährige eine 26-Jährige mit Kaffee und schlug ihr mit einer gefüllten Wasserflasche aus Plastik auf den Kopf. Im Gegenzug griff sich die Kontrahentin einen Kaffeekocher und goss den Inhalt über die 33-Jährige.

Beide Frauen verletzten sich leicht und suchten selbstständig einen Arzt auf. Zusätzlich wurden die Wände im Lehrraum durch die ausgeschütteten Getränke verschmutzt.

Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Aneinandergeraten waren die Frauen, weil sie zu einem Lehrinhalt unterschiedliche Ansichten hatten.