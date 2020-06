In Vorhalle ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Streit in Vorhalle eskaliert - Mann wird von Auto erfasst

Vorhalle. Als ein Hagener einen Mann vom Privatparkplatz schmeißen will, eskaliert der Streit. Der 31-Jährige wird dabei vom Auto erfasst.

In Vorhalle ist ein Streit um das Hausrecht zwischen zwei Männern eskaliert, ein 31 Jahre alter Hagener wird von einem Auto erfasst und leicht verletzt.

Streit um das Hausrecht

In der Straße Funckenhausen hielt sich am Samstag ein 64-Jähriger in seinem Auto auf einem Privatparkplatz auf. Ein 31-Jähriger machte von seinem Hausrecht Gebrauch und forderte den Mann auf, sich zu entfernen. Es kam zum Streit.

In dessen Verlauf fuhr der 64-Jährige los, der 31-Jährige fiel auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Am Auto entstand ein leichter Sachschaden. Was genau sich auf dem Parkplatz abspielte, ermittelt jetzt die Hagener Kripo.