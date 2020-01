Altenhagen. Großeinsatz der Polizei in der Silvesternacht in der Alleestraße in Altenhagen. Es kam zu Pöbeleien und Provokationen gegen die Beamten.

Streit mit 100 Leuten: Pöbeleien gegen Polizei in Altenhagen

Streitigkeiten waren kurz nach Mitternacht in der Silvesternacht der Auslöser für einen Großeinsatz der Polizei in der Alleestraße in Altenhagen. Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei vor und verschaffte sich einen Überblick. An der Kreuzung Alleestraße/Friedensstraße hatten sich über 100 Personen, größtenteils Jugendliche auf der Straße versammelt – die Stimmung war aggressiv.

Die Beamten hatten große Mühe, sich in dem Gemenge einen Überblick zu verschaffen. Foto: Alex Talash

Feuerwerkskörper wurden in unmittelbarer Nähe der Beamten gezündet. Foto: Alex Talash

Immer wieder wurden die Polizeibeamten aus größeren Gruppen heraus angepöbelt und durch herausforderndes Herantreten provoziert. Trotz des Einsatzes zündeten die Leute auf der Straße immer wieder Feuerwerkskörper unmittelbar vor den Einsatzkräften an. Mit starken Kräften wurde der Bereich schließlich großräumig freigemacht. In diesem Zuge kam es auch zu Festnahmen. Wie viele und aus welchen Gründen, das vermag die Leitstelle der Polizei am Neujahrstag noch nicht zu sagen. Anzeigen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Die Hintergründe für die Streitigkeiten waren im Nachgang nicht mehr zu klären. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Ansonsten gab aus Sicht von Polizei und Feuerwehr nach vorläufiger Bilanz in Hagen keine besonderen Vorkommnisse. Bei den gemeldeten Bränden handelte es sich großenteils um brennende Mülltonnen und kleine Brände auf Balkonen. Neben all den Meldungen über Gewalt und Brände in der Silvesternacht scheint die große Mehrheit einen friedlichen und schönen Jahreswechsel hinter sich zu haben.

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Probleme in der Silvesternacht in dem genannten Viertel gegeben. Dabei wurden Beamte und Rettungskräfte teilweise auch mit Böllern oder Raketen attackiert. Zu derartigen Szenen ist es beim Jahreswechsel von 2019 auf 2020 aber nicht gekommen. Ein junger Mann war im Nachgang einer Attacke gegen einen Polizisten für seine Tat vor Gericht auch verurteilt worden.