Streit um junge Liebe eskaliert in Hagen zu Familien-Zoff

Hagen. Der Streit um eine Teenager-Liebe eskaliert in Hagen zu einer handfesten Prügelei zwischen Familienmitgliedern.

Ein Familienstreit ist am Montagnachmittag im Bahnhofsquartier so heftig eskaliert, dass die Polizei Hagen eingreifen und schlichten musste. In der Bahnhofstraße kam es gegen 16.30 Uhr zunächst zu einer Rangelei zwischen mehreren Familienmitgliedern. In die zunächst lautstarke verbale Auseinandersetzung waren zwei Erwachsenen und zwei Jugendliche verstrickt, wobei die beiden 14-Jährigen – ein junges Pärchen – im weiteren Verlauf auch körperlich angegangen.

Bei dem Mann und der Frau, die die Minderjährigen angriffen, handelt es sich um den 21-jährigen Bruder und die 26-jährige Schwester der minderjährigen Schwerterin. Ihre Geschwister waren nicht mit der Beziehung zwischen den beiden Teenagern einverstanden. Passanten wollten die Auseinandersetzung schlichten. Hierbei verletzte sich ein 41-Jähriger leicht, als er von der 26-Jährigen ins Gesicht geschlagen wurde.

Vater muss mit zur Polizeiwache

Auch der Vater des verletzten 14-Jährigen kam im weiteren Verlauf in die Bahnhofstraße und mischte sich in die Auseinandersetzung ein. Der 21-Jährige gab gegenüber der hinzugerufenen Polizei an, von ihm körperlich angegriffen und verletzt worden zu sein. Der 38-Jährige verhielt sich auch beim Eintreffen der Beamten sehr aggressiv und beruhigte sich nicht. Er musste im weiteren Verlauf von den Uniformierten zur Wache gebracht werden.

Der 21-Jährige sowie die 26-Jährige erhielten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Darüber hinaus erteilten ihnen die Polizeibeamten einen Platzverweis für den gesamten Bereich der Bahnhofstraße. Die beiden 14-Jährigen konnten letztlich an ihre Eltern übergeben werden. Der männliche Jugendliche wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Ob auch der Vater des 14-Jährigen bei der Auseinandersetzung strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen noch geprüft.

