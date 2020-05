Streit unter Autofahrern in Hagen eskaliert zu Prügelei

Haspe. Zwei Autofahrer (28, 64) gerieten in Haspe aneinander, es bliebt nicht beim Wortgefecht. Die Herren stiegen aus, und dann eskaliert die Gewalt.

Ein besonders unschönes Beispiel für eskalierende Gewalt unter Autofahrern gab es am Sonntag in Haspe: Ein 64-jähriger und ein 28-jähriger Mann gerieten an einer Engstelle in der Küperei (nahe Kettelbach) in ein Wortgefecht.

Sie stiegen aus und dann, so die Polizei, schlug der Jüngere die Fahrertür des Seniors gegen dessen Kopf. Auch Faustschläge musste der 64-Jährige über sich ergehen lassen, ehe sein Kontrahent davonfuhr.

Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, meldete sich der jüngere Mann telefonisch auf der Wache, weshalb ihn eine Streifenwagenbesatzung aufsuchen und zum Sachverhalt befragen konnte.

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein, beide Männer verletzten sich leicht, benötigten jedoch keinen Rettungswagen.