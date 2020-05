Stromausfall in Hagen-Garenfeld - Das war die Ursache

In Hagen-Garenfeld ist am Samstagmorgen der Strom ausgefallen.

Hagen. In Hagen-Garenfeld ist am Samstagmorgen der Strom großflächig ausgefallen. Ursache war ein Kurzschluss an einer Trafo-Station.

Viele Bewohner von Hagen-Garenfeld mussten am Samstagmorgen für gut 40 Minuten ohne Strom auskommen. Der Stromausfall dauerte von 8.31 Uhr bis 9.11 Uhr, wie Andreas Köster vom Netzbetreiber Enervie gegenüber unserer Redaktion mitteilte.

Die Ursache des Stromausfalls in Garenfeld war demnach ein Kurzschluss, der bei Arbeiten an einer Trafostation an der Villigster Straße ausgelöst worden war. Dort hatten laut Köster zwei Enervie-Mitarbeiter eine Trafo-Station auswechseln wollen. Durch einen technischen Fehler an der Anlage sei dadurch ein Kurzschluss entstanden, der erstens einen „großen Knall“ und zweitens ein Feuer an einer naheliegenden Anlage ausgelöst habe.

Die Mitarbeiter hätten umgehend die Feuerwehr alarmiert, sie selbst seien - von einem großen Schrecken abgesehen - unverletzt geblieben.

Durch den Kurzschluss seien 13 umliegende Stationen vom Netz gegangen. Wie viele Haushalte genau vom Stromausfall betroffen gewesen seien, konnte Köster nicht sagen. Betroffen seien unter anderem folgende Straßen gewesen:

Villingster Straße

Ruhrtalstraße

Buschmühle

Dorfstraße

Westhofener Straße

Nach etwa 40 Minuten seien alle 13 betroffenen Stationen wieder am Netz gewesen. Die Arbeiten an der Trafo-Station konnten danach fortgesetzt werden.

