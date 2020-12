Die Polizei Hagen ermittelt in Sachen Stromkabel-Diebstahl.

Polizei Stromkabel auf Krankenhausbaustelle in Hagen gestohlen

Hagen Diebe nutzten die Nachtstunden, um ein Stromkabel von einer Baustelle an einem Hagener Krankenhaus zu entfernen.

Auch zur Weihnachtszeit geben Langfinger offensichtlich keine Ruhe. In der Nacht von Heiligabend (Donnerstag, 24.12.) auf den 1.Weihnachtstag (Freitag, 25.12.) machten Diebe in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 6.30 Uhr auch nicht vor einer Baustelle an einem Hagener Krankenhaus halt.

Sie nutzten die Nachtstunden, um ein Stromkabel der Baustelle abzutrennen und entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Ein Kabel für die Stromversorgung der Baustellenbeleuchtung wurde ebenfalls durchtrennt, im Anschluss aber aus noch ungeklärtem Grund zurückgelassen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen bezüglich verdächtiger Feststellungen um Hinweise unter der Rufnummer 02331-9862066.