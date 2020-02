Sturmtief: Rotes Kreuz Hohenlimburg kocht Linsensuppe

Stellen Sie sich vor, in zwei Stunden kämen rund 340 Freunde zu Besuch und erwarten von Ihnen eine warme Mahlzeit plus Nachtisch. An einem Sonntag. Was sicher dem ein oder anderen nervöse Schweißperlen auf die Stirn treiben würde, war für das Team des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Hohenlimburg, am vergangenen Sonntag Realität.

Während das Sturmtief „Sabine“ über Hagen wehte, versorgte das DRK Hohenlimburg die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW). Warum das Team mit dieser Aufgabe betreut war und was auf dem Speiseplan stand?

Knapp 40 Einsätze

Auch wenn „Sabine“ die Stadt letztlich nicht so hart traf wie befürchtet, mussten die Einsatzkräfte zwischen Sonntag und Montag doch knapp 40 Mal wegen Sturmschäden ausrücken. Kein alltäglicher Dienst also. Damit rund 340 Männer und Frauen nicht mit leeren Magen ihren Dienst fristen mussten, lief die Küche im DRK-Heim an der Jahnstraße schon ab Sonntagmittag auf Hochtouren. Insgesamt zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der heimischen Rotkreuzgemeinschaft kümmerten sich um die Verpflegung, kochten das Essen, fuhren Pakete samt Getränken und Besteck an insgesamt sechs Ausgabestellen im gesamten Hagener Stadtgebiet.

„Das ist natürlich immer eine Herausforderung für uns“, sagt Brigitte Schmahl, zuständig für die Koordination der Verpflegungseinsätze beim DRK Hohenlimburg. „Aber mittlerweile bin ich bei den Einsätzen deutlich entspannter als noch in den ersten Jahren.“ An den ersten Einsatz erinnert sie sich genau – denn der war damals eher spontan.

Erster Einsatz: Tee kochen

Damals, vor bald 30 Jahren, brannte ein Gebäude in der Unternahmer und ihr Mann, in dieser Zeit der Einsatzleiter der Feuerwehr, rief zu Hause an und bat wegen des nasskalten Wetters um eine trockene Jacke. „Als ich da ankam, hatten die Jungs auch nach warmen Getränken gefragt und dafür konnte ich sorgen.“ So machte Schmahl den Feuerwehrleuten kurzerhand noch warmen Tee. Aus diesem Erlebnis wuchs bei der DRK-Mitarbeiterin die Idee, beim nächsten Mal auch warmes Essen mit anzubieten.

Und so steigerte sich das Angebot in den Jahren und die Arbeit wurde professioneller. Mittlerweile ist das DRK Hohenlimburg geradezu spezialisiert auf Verpflegung und kann auf Einsätze etwa bei Großbränden oder für die untergebrachten Flüchtlinge in der Regenbogenschule vor ein paar Jahren zurückblicken. All diese Fälle haben in der Regel eins gemeinsam: Sie sind nicht planbar. Und genau da liegt für alle Einsatzkräfte jedes Mal aufs Neue die Schwierigkeit.

Von Alarmierung bis Auslieferung

„Wir werden angefordert, wenn die Lage brenzlig ist. Von der Alarmierung bis zur Auslieferung des Essens brauchen wir etwa zwei Stunden“, sagt Schmahl. Und was hat das Team des DRK Hohenlimburg den Einsatzkräften am Sonntag serviert? „Linsensuppe mit Brötchen“, sagt Schmahl. „Und zum Nachtisch gab es einen Schokoriegel.“

Zeit für kreative Vier-Gänge-Menüs bleibt selten – auch weil die Auswahl fehlt. Zwar sei das Lager für die Verpflegung von rund 400 Personen grundsätzlich ausgestattet. Aber gerade frische Lebensmittel, Gemüse und Obst könnten aus Gründen der Haltbarkeit nicht monatelang Lebensmittel auf Vorrat lagern. „Denn wir wissen nicht, wann der nächste Verpflegungseinsatz stattfindet. Das kann ein paar Monate oder noch länger dauern.“ Auch mit dem Thema Mindesthaltbarkeitsdatum werde inzwischen sensibler umgegangen.

Kooperation mit Händlern nötig

Bei kurzfristigen Einsatzlagen an Sonntagen kommt dann ein weiteres Problem dazu: Die Lebensmittelhändler haben geschlossen. „Wir suchen deshalb nach Kooperationen mit lokalen Händlern, die uns bei Einsätzen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten unterstützen können“, will Schmahl hierzu zeitnah erste Gespräche führen.