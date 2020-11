Sucht in Hagen: Drachenherz hilft Kindern erkrankter Eltern

Hagen: Im Blaukreuz-Zentrum wird Alkoholabhängigen geholfen

Im Blaukreuz-Zentrum in der Körnerstraße 45 werden jährlich Hunderte Gespräche zum Thema Alkoholabhängigkeit geführt. „Manche Menschen sind unsicher und wissen nicht, ob sie tatsächlich alkoholkrank sind. Arbeitskollegen oder Bekannte haben ihnen vielleicht geraten, sich dringend beraten zu lassen“, sagt Ulrike Schweitzer. Die Suchttherapeutin führt mit Ratsuchenden vertrauliche Gespräche und vermittelt sie gegebenenfalls in eine passende Behandlung.

Menge an Alkohol wird mehr

Bei anderen Besuchern seien die Leberwerte hoch und der Arzt empfehle, eine Fachstelle aufzusuchen oder der Arbeitgeber mache Druck. „Jeder, der täglich trinkt, ist ein riskanter Trinker. Ich kenne niemanden, der kontrolliert trinken kann“, sagt Ulrike Schweitzer. Die Gewohnheit, das Ritual, seien riskant und könnten in die Sucht führen. „Bei vielen wird die Menge an Alkohol, die täglich getrunken wird, unmerklich mehr. Und wenn dann etwas Unerwartetes ins Leben tritt - Krankheit, Scheidung oder Jobverlust – wird plötzlich eine weit größere Menge an Alkohol getrunken. Und die Spirale nach unten ist in Gang gesetzt.

Alkohol fördert Kontaktbereitschaft

Warum Alkohol so beliebt ist? „Er kann helfen, Hemmungen und Ängste abzubauen und die Kontakt- und Kommunikationsbereitschaft fördern“, erklärt Stefanie Bentin, ebenfalls Suchttherapeutin beim Blauen Kreuz, „bei höherer Dosierung kann die gelöste Stimmung aber rasch in Gereiztheit, Aggression oder Gewalt umschlagen.“ Die Zahlen sind ernüchternd: Nach einer stationären Behandlung (zum Beispiel in einer Fachklinik für Suchterkrankte) werden in einem Zeitraum von vier Jahren 62 Prozent der Menschen rückfällig. Nach einer ambulanten Behandlung (zum Beispiel in einer speziellen Einrichtung/Beratungsstelle, in der Einzel- und Gruppentherapien durchgeführt werden) sind es 47 Prozent. Die Zahlen stammen aus einer Studie von 2012 bis 2016.

Aus der Tretmühle raus

Trotz unterschiedlich hoher Erfolgsaussichten der Behandlungsmöglichkeiten würden die Sozialarbeiterinnen nicht rigoros jedem Suchterkrankten eine ambulante Behandlung empfehlen. „Eine alkoholabhängige Frau zum Beispiel, die einen Mini-Job hat und Haushalt und Kindererziehung stemmt, muss aus der Tretmühle raus, da ist eine Therapie außerhalb besser“, sagt Ulrike Schweitzer. Außerdem erhielten die Patienten nach stationärer Behandlung samt Reha ein Abschlussgutachten, das vielleicht Nacht- oder Schichtarbeit untersage, „dann hat der Betroffene beim Arbeitgeber eine bessere Verhandlungsbasis.“ Nach einer Reha empfehlen die Suchttherapeutinnen dringend zur Nachsorge zu kommen, „die wird in der Regel ein halbes Jahr bewilligt.“

Die flankierende Hilfe sei so wichtig, da die Menschen nach einer Therapie oft von jetzt auf gleich in ihr altes Leben zurückkehren würden, „und da gibt es den vielleicht noch immer trinkenden Ehemann oder die Kinder, die kein Verständnis für die Situation des Suchtkranken aufbringen“, sagt Stefanie Bentin. Zwei Drittel der Hilfesuchenden, die in die Körnerstraße kommen, sind Männer, der Rest Frauen. An Gruppentherapien nehmen maximal zwölf Personen teil. Die Beratungsstelle wird mischfinanziert aus Träger-, städtischen und Landesmitteln. Offene Sprechstunden finden dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr statt.