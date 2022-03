Superstar Bryan Adams in Hagen: Fans können ihm begegnen

Am Montag, 14. März, ist Bryan Adams zu Gast in Hagen. Das Osthaus-Museums stellt mehrere Fotoserien von ihm aus.

Hagen. Nach Sylvester Stallone kommt nun Bryan Adams. Am Montag ist er in Hagen. Wo Fans ihn sehen können und was er hier tut. Die Hintergründe.

Der nächste Besuch eines Weltstars in Hagen steht an. Am kommenden Montag wird der kanadische Rockmusiker, Gitarrist und Fotokünstler Bryan Adams („Summer of ‘69“) nach Hagen kommen. Im Osthaus-Museum besucht er seine eigene Ausstellung. Auch den Abend und die Nacht verbringt der Superstar an der Volme. Die Stadtredaktion wird den Besuch begleiten.

Über 100 Millionen Platten verkauft

Er hat über 100 Millionen Tonträger weltweit verkauft. „Summer of ‘69“, „18 till I die“, „Heaven“, „Run to you“, „Everything I do“, „Cuts like a knive“, „Back to you“, „When you’re gone“ oder „Please forgive me“ sind absolute Welthits, deren Melodien oder Texte einen immensen Bekanntheitsgrad haben. Dass Adams auch leidenschaftlicher Fotograf und ausstellender Künstler ist, ist eher einem Fachpublikum bekannt. Ähnlich wie es im Falle des Weltstars Sylvester Stallone war, bevor er zuletzt seine Werke im Rahmen der Ausstellung „Best of life“ ebenfalls im Osthaus-Museum präsentierte.

„Wounded – the legacy of war“ heißt ein Teil der Ausstellung, in der Adams Fotografien von verwundeten Soldaten aus dem Afghanistan-Einsatz präsentiert. Foto: Michael Kleinrensing / WP© Bryan Adams

Roter Teppich vor dem Museum

Bryan Adams wird tagsüber der Presse im Museum begegnen. Am Abend wird er sich dort ins Goldene Buch der Stadt eintragen und vor ausgewähltem Publikum in geschlossener Gesellschaft seine Ausstellung noch einmal persönlich eröffnen. Adams nächtigt auch in Hagen, eher er am Dienstag abreist. Fans haben am Montagabend kurz vor 18 Uhr vor dem Osthaus-Museum Gelegenheit, Bryan Adams auf dem roten Teppich zu begegnen.

Konzerte auf Herbst verschoben

Am Tag zuvor ist der Kanadier in Düsseldorf zu Gast zu einer Podiumsdiskussion. Ursprünglich hätte auch ein Konzert in der Köln-Arena angestanden, das coronabedingt aber in den kommenden Herbst verschoben wurde und dann nachgeholt wird.

Obdachlose aus London hängen neben den Bildern absoluter Weltstars – ein Kontrast, der die gesamte Ausstellung durchzieht. Foto: Michael Kleinrensing / WP© Bryan Adams

Als erstes Museum der Welt präsentiert das Hagener Haus großformatige Fotografien aus dem aktuellen Pirelli-Kalender, für den Adams die Bilder liefert. „On the road“ ist das Thema. Der Kalender zeigt Musik-Größen wie Rita Ora, Jennifer Hudson oder Iggy Pop in privaten Momenten backstage oder im Zimmer. Zurückgezogen, nachdenklich, sinnlich oder erotisch.

Noch bis zum 24. April zu sehen

Unter dem Arbeitstitel „Exposed“ sieht der Besucher zahlreiche Berühmtheiten und Superstars, die Adams im Laufe der Jahre Modell standen. Julianne Moore mit verwegenem Blick. Musikerin Pink, oberkörperfrei, die Brustwarzen gepierct, voller Freiheit und Lust auf Nacktheit. Schauspieler Danny Trejo („Machete“) nach dem Liebesakt in einem Hotelzimmer? Das Foto lässt das vermuten. „Exposed“ hängt neben „Homeless“. Adams zeigt Menschen ohne festen Wohnsitz in London, die das Obdachlosenmagazin „The Big Issue” verkaufen. Zahnlos, manchmal übergewichtig, verlebt, mitgenommen und zerzaust. Doch in jedem Foto strahlt Freude mit, ein Lachen, Lebenslust. Einen Saal weiter sieht man „Wounded – Legacy of War“ Britische Soldaten, die mit verstümmelten Gliedmaßen oder Prothesen aus den Einsätzen in Afghanistan und im Irak zurückgekehrt sind. Mut, Trotz, Würde – all das transportieren sie in die Kamera von Adams. Der Schrecken des Krieges schreit in jedem Foto.

