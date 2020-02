Steckbrief Tätigkeit in der Finanzbranche

Dennis Rehbein ist gerade 31 Jahre alt geworden. Geboren wurde der Karnevalsprinz der Session 2019/20 in Haspe, aufgewachsen ist er in Wehringhausen und Boele. Mittlerweile wohnt Prinz Karneval in der Karnevalshochburg Boelerheide.

Dennis Rehbein hat die Emil-Schumacher-Grundschule in Wehringhausen besucht, später das Fichte-Gymnasium.

Bei der Sparkasse Wetter hat er eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert, dann in den jecken Hochburgen Bonn und Koblenz studiert.

Heute arbeitet er als Senior Produktmanager in der Finanzbranche.

Zum Karneval ist er über seine Eltern gekommen. Zur Geburt wurde er bei der KG Grün-Weiß Vorhalle angemeldet.