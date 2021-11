So soll die Tagesklinik psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche in Hagen aussehen. Über den Standort wird noch diskutiert.

Gesundheit Tagesklinik in Hagen: Diskussionen um einen anderen Standort

Haspe. In Hagen soll auf dem Quambusch eine Klinik für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche entstehen. Über den genauen Standort wird diskutiert.

Über den Bau einer Tagesklinik für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche auf dem Quambusch in Hagen neben der Friedrich-Harkort-Schule entscheidet abschließend der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung am Donnerstag.

Der Hasper Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki unterstreicht im Vorfeld noch einmal seine Position, die – wie er sagt – viele Menschen in Haspe teilen. „Der betroffene Bereich gehört zu den letzten unbebauten Flächen in dem Wohnquartier“, so Wisotzki, „er dient den Kindern als Spielwiese, im Winter als Schlittenwiese und ist Bestandteil der bereits stark eingeschränkten Frischluftschneise.“

Erst jüngst sei in dieser Zeitung berichtet worden, dass die Luft- und Hitzebelastung in Hagen dramatisch zunehmen werde und eine neue Stadtentwicklungspolitik eingeleitet werden müsse. „Daher“, so Wisotzki weiter, „haben die Planungsverwaltung und die Politik neue Standards vereinbart, wie zukünftig sinn- und verantwortungsvoll zu handeln ist.“

Keine leeren Schlagworte

Berücksichtigung der Belüftungssituation, die Reaktivierung von genutzten Flächen und weniger Versiegelung sollten demnach keine leeren Schlagworte mehr sein. „Daher widerspricht der jetzt angedachte Standort allen Überlegungen einer neuen Kultur des Klimaschutzes“, argumentiert Wisotzki und betont: „Nicht dass ein falscher Eindruck entsteht: Der Bau einer Tagesklinik auf dem Quambusch soll und darf nicht verhindert werden. Aber es gibt im Umfeld Brachflächen, die den Bau nicht verhindern und den Klimaschutz berücksichtigen.“ Gemeint ist der Sportplatz Quambusch, der eigentlich für Wohnbebauung vorgesehen ist.

Die politischen Parteien hätten sich dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept angeschlossen. Nun sei es an der Zeit, den Worten endlich Taten folgen zu lassen. „Man ist gespannt, wie ehrlich es die Politiker, und hier insbesondere Bündnis 90/Die Grünen, mit der Zukunft unserer Stadt meinen“, so Wisotzki. Die Bezirksvertretung Haspe hat mehrheitlich gegen den Bau an dem Standort votiert.

