Taifun-Warnung in Korea: Pfadfinder aus Hagen evakuiert

Beim Welttreffen der Pfadfinder in Südkorea werden zehntausende junge Teilnehmer aus aller Welt vor einem heranziehenden Taifun in Sicherheit gebracht. Zuvor hatten bereits hunderte Menschen einen Hitzschlag erlitten.

Sie lesen die Schlagzeilen. Nicht die auf den koreanischen Portalen und in den koreanischen Zeitungen. Aber eben die, die sich über die Internetportale großer deutscher Nachrichten-Magazine verbreiten. „Ich finde es schade, dass das Jamboree so runtergezogen wird“, sagt Lea Münnich, 15 Jahre alt, aus Hagen: „Vieles von dem, was da berichtet wird, habe ich hier vor Ort anders wahrgenommen.“

„Jamboree“ – so wird das Weltpfadfinder-Treffen genannt. Ein gigantisches Zeltlager für zehntausende Jugendliche und junge Erwachsene, das in diesem Jahr in Südkorea stattfindet. Vor zwei Tagen wurde es abgebrochen, das Lager komplett geräumt. Aus Angst und Sorge vor einem Taifun, der die Gegend um die Stadt Buan im Südwesten des Landes bedroht, etwas mehr als 200 Kilometer von der Hauptstadt Seoul im Norden entfernt.

Extreme Hitze

Von „chaotischen Zuständen“ war in dem Zusammenhang berichtet worden. Von Jugendlichen, die bei der Eröffnungszeremonie gleich reihenweise in Ohnmacht gefallen waren, von hygienisch mangelhaften Zuständen. „Es war nicht alles perfekt, man hatte den Eindruck, dass manches noch nicht ganz fertig war. Und letztlich sind Klima und die Hitze hier extrem“, sagt Lea Münnich, die Mitglied des Pfadfinderstamms Don Bosco aus Dahl ist. „Das hat dazu geführt, dass Menschen zusammengebrochen sind. Aber das Wetter kann man den Organisatoren ja nicht zum Vorwurf machen. Letztlich haben sie aus meiner Sicht schnell reagiert. Zelte, die Schatten spenden, sind aufgebaut worden. Busse mit Klimaanlagen sind bereitgestellt worden, in denen man sich abkühlen konnte. Dazu wurden Sonnencremes und Sonnenhüte verteilt.“

Lea Münnich (links) beim Jamboree in Südkorea. Foto: Lea Münnich

Reagiert hätten die Verantwortlichen auch auf den drohenden Taifun. „Als die Nachricht von der Räumung die Runde gemacht hat, dachten wir erst, es handele sich um Fake-News“, sagt Lea Münnich. „Als dann aber Versorgungszelte abgebaut worden sind, war klar, dass es ernst wird.“

Mit Bussen evakuiert

Zahlreiche Busse standen bereit, um die Teilnehmer aus den gefährdeten Gebieten zu bringen. „Wir sind letztlich in einer Universität in einer Stadt nahe Seoul untergebracht worden“, sagt Lea Münnich, die von einem extremen Wetterumschwung mit heftigen Niederschlägen und gefallenen Temperaturen auch im nördlichen Teil Südkoreas berichtet. „Wie genau die Situation weiter südlich ist, kann ich nicht abschätzen.“

Tausende Pfadfinder sind beim Jamboree in Südkorea zusammengekommen. Weil ein Taifun droht, ist das riesige Lager geräumt worden. Foto: Lea Münnich

Immerhin: Am neuen Ort bietet sich für die Pfadfinder-Gruppe – darunter auch mehrere Hagener – die Möglichkeit, das Land und seine Kultur besser kennenzulernen. „Beim Jamboree geht es ja um die Begegnung mit Jugendlichen aus den unterschiedlichsten Ländern. In dem Ort, in dem wir jetzt untergebracht sind, hat sich die Kommune wirklich Mühe gegeben“, sagt Lea Münnich, „sie haben eine Theater-Show zusammengestellt, ein klassisches Konzert gegeben, wir haben eine Kampfkunst-Vorführung gesehen.“

Abschluss-Zeremonie im Stadion in Seoul

Die Abschluss-Zeremonie des Weltpfadfinder-Treffens ist in ein Stadion nach Seoul verlegt worden. „Dort werden auch Konzerte nachgeholt, die ausfallen mussten“, sagt Lea Münnich. Danach geht es dann irgendwann zurück nach Hagen.

