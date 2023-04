Tanz in den Mai in Hagen: Überblick zu Partys in der Stadt

Auch in Hagen wird Tanz in den Mai gefeiert – ein Überblick.

Hagen. Am kommenden Wochenende wird in den Mai getanzt: Die Redaktion hat eine Übersicht zu verschiedenen Partys in Hagen zusammengestellt.

Traditionell wird jedes Jahr aus Neue am 30. April mit dem Tanz in den Mai Abschied von der kalten und ungemütlichen Jahreszeit genommen und der Frühling begrüßt – natürlich gibt es auch diverse Veranstaltungen in Hagen. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt:

Feiertagsalarm zum „Tanz in den Mai“ im Capitol, Dödterstraße 10: „Der Partyklassiker! Diese Nacht ist Kult!“. In drei verschiedenen Bereichen der Großraumdiskothek wird zu unterschiedlichen Musikrichtungen in den Mai getanzt. Los geht es ab 22 Uhr (Einlass ab 18, Tickets im Onlineshop oder an der Abendkasse).

Auch die ADTV Tanzschule Siebenhüner (Elberfelder Str. 64) feiert am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr den „in den Mai“ (um Voranmeldung wird gebeten). Keine Tanzschuhe? Kein Problem: Ein Tanzschuhspezialist ist an diesem Abend vor Ort. Karten sind im Büro erhältlich (12 Euro).

Die Tanzschule Siebenhüner in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Von Charts über Schlager bis Oldies und den Auftritt der Live Band „Party Inferno“ aus Hagen samt Musik eines DJs: Am Hengsteysee findet eine „Tanz in den Mai“ Party im Strandhaus (Seestr. 4) statt – und zwar am Sonntag ab 20 Uhr (nur 40 Karten an der Abendkasse, 15 Euro).

Eine Ü-30-Party gibt es in der Neuen Färberei (Dödterstraße 10) ab 20 Uhr. Ein Party DJ sorgt für Stimmung – mit Fetenhits von damals bis heute (Einlass schon ab 25 Jahren, Karten gibt es für 10 Euro während der Öffnungszeiten im Restaurant).

In der Neuen Färberei gibt es eine Tanz in den Mai Party. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Eventlocation Essence (Dödterstraße 10). Mit Musik von DJ Benjamin Friedrich und mit neuer Lichttechnik sowie einem neuen Soundsystem können Hagenerinnen und Hagener auf dem Elbersgelände den Abend genießen. Gespielt werden 80er, 90er, 2000er und Charts (Vorverkauf: 10 Euro, Abendkasse: 12 Euro).

Mit einer bunten Mischung aus Kult-Schlager, Country, Rock & Pop wird auch im Restaurant Haus Waldfrieden (Feithstraße 92) gefeiert (ab 20 Uhr). Es gibt Live-Musik und einen DJ.

Eine „große Hagener Tanz in den Mai Nacht“ findet auch im Club Enigma (Rehstr. 15) statt. Es gibt Latin Showgirls, eine Konfettishow und mehr. Gespielt wird ein Mix aus Latin-Reggaeton-Afro. Tickets gibt es Online ab 12 Euro.

Auch auf dem Hüttenplatz in Hagen-Haspe wird ab 19 Uhr gefeiert. Neben kulinarischen Leckereien der Hackebämmels Enkel, Cocktails der Hasper Paginnen, Bier vom Fass, ausgeschenkt von den Hasper Vereinen und den Iämpeströtern, einem Kinderfahrgeschäft und einem Süßwarenstand gibt es Livemusik von N‘Joy ab 19.30 Uhr.

Der Schützenverein Hagen-Boele feiert „Tanz in den Mai“ im Rahmen des Schützenfestes auf dem Festplatz Hilgenland. Um 16 Uhr findet die Königsproklamation statt, ab 19 Uhr wird dann mit der Band „Stoapfälzer Spitzbuam“ gefeiert.

