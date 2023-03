Taucher der Feuerwehr Hagen bergen Leiche aus der Glör

Breckerfeld. Rettungstaucher der Feuerwehr Hagen eilten am Sonntag zur Glörtalsperre. Aus dem Wasser bargen sie eine Leiche.

Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften machte sich am Sonntag auf den Weg zur Glörtalsperre, weil dort Kleidungsstücke am Ufer gefunden worden waren.

Leider bestätigte sich die böse Ahnung, Rettungstaucher der Feuerwehr Hagen bargen um die Mittagszeit auf der Uferseite des Märkischen Kreises eine männliche Leiche aus dem Wasser des Sees. Die Angehörigen wurden nach Angaben der Polizei bereits informiert.

+++ Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. So wie in diesem Fall. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. +++

