Taxifahrer kann nicht bremsen: Wildschwein rennt auf Straße

Ein Wildschwein rannte in Hagen auf die Straße und wurde von einem Taxifahrer angefahren.

Halden. In Hagen-Halden rennt am späten Abend plötzlich ein Wildschwein auf die Straße. Der Taxifahrer kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern:

Ein Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und hat am späten Samstagabend ein Wildschwein angefahren: Gegen 23.40 Uhr befuhr der Hagener Taxi-Fahrer die Berchumer Straße in Fahrtrichtung Hagen-Halden.

Ungefähr 200 Meter vor der Einmündung Taunusstraße/Berchumer Straße kam es zu einem Zusammenstoß seines Wagens mit einem Wildschwein, das plötzlich über die Straße lief. „Durch den Verkehrsunfall wurde das Tier höchstwahrscheinlich nur leicht verletzt und flüchtete in das neben der Straße befindliche Waldgelände“, so die Polizei. Am Auto entstand leichter Sachschaden

