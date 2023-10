Der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ der US-Sängerin Taylor Swift ist total erfolgreich. Und im Cinestar in Hagen?

The Eras Tour

The Eras Tour Taylor-Swift–Film in Hagen: So kommt man an Kinotickets

Hagen. In Kürze läuft der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ auch im Kino in Hagen. Alles über die Sängerin und wie der Kartenvorverkauf läuft.

Pop-Ikone Taylor Swift kommt nach Hagen. Natürlich nicht leibhaftig, sondern als Star auf der Kinoleinwand­. Am Freitag, 13. Oktober, ist der Konzertfilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ erstmals im Cinestar auf der Springe zu sehen.

Sie kennen die amerikanische Sängerin und Gitarristin nicht?

Millionen Fans und Follower auf der ganzen Welt

Ihre Karriere läuft seit nunmehr 17 Jahren, sie hat 13 Studioalben herausgebracht, 12 Grammy Awards eingeheimst, sage und schreibe 200 Millionen Platten verkauft und Millionen Fans und Follower auf der ganzen Welt.

Im Cinestar-Komplex auf der Springe in Hagen wird ab Freitag, 13. Oktober, der Taylor-Swift-Film „The Eras Tour“ gezeigt. Foto: Yvonne Hinz

Apropos Konzertfilm: Der Filmverleih verspricht einen gigantischen Sound und herzschlagbeschleunigendes Live-Feeling.

In den USA, so heißt es weiter, seien die Kinokarten für den 169-minütigen Streifen innerhalb von wenigen Minuten restlos ausverkauft gewesen. Wohl auch deshalb, da die 33-jährige Pop-Ikone Taylor Swift im kommenden Jahr auf große Tournee gehen wird.

Und bei uns an der Volme? „Wir haben noch ausreichend Karten. Und wenn es eng zu werden droht, können wir weitere Zusatz-Vorstellungen anbieten“, beruhigt Theaterleiter Marcel Mumm all jene „Swifties“ (so nennen sich die Fans der 33-jährigen amerikanischen Sängerin und Gitarristin selbst), die es bislang verbaselt haben, sich Tickets zu sichern.

Mehrere Vorstellungen im Hagener Cinestar

Der Konzertfilm wird übrigens am 13., 14., 15. sowie vom 19. bis zum 22. Oktober (zu unterschiedlichen Zeiten) auf der Springe gezeigt.

Tickets für den Streifen gibt’s unter www.cinestar.de

An einem der Termine haben echte „Swiefties doch bestimmt Zeit, oder?

Infos zum Cinestar:

Unter der Dachmarke „Cinestar“ werden in Deutschland 46 Kinos in unterschiedlichen Gesellschaften betrieben, darunter Multiplexe, traditionelle Filmtheater sowie Art-House-Kinos. Damit ist die Kette eines der marktführenden Kinounternehmen in Deutschland.

Das Unternehmen mit Sitz in Lübeck gehört zum australischen Markführer GREATER UNION, einem Unternehmen der Event Hospitality & Entertainment Limited.

Geführt wird der Cinestar auf der Springe in Hagen seit Jahren von Theaterleiter Marcel Mumm.

