Teenager beraubt in Hagen alte Dame und wird gestellt

Hohenlimburg. Die Eltern werden aus allen Wolken gefallen sein, als die Polizei klingelte. Die Beamten suchten nach ihrem Sohn, der einen Raub begangen hatte.

Die Polizei nahm am Samstag in Hohenlimburg einen Teenager fest, der eine alte Dame (79) am helllichten Tag überfallen und ihr die Handtasche geraubt hatte. Er wurde in der Wohnung seiner Eltern gestellt.

Die Hagenerin war gegen 12.30 Uhr auf dem Fußweg von der Unteren Isenbergstraße in Richtung der Oeger Straße unterwegs, als ihr der 17-Jährige entgegen kam. Zuerst ging er an ihr vorbei, drehte sich aber plötzlich um, lief zurück und griff nach ihrer Handtasche.

Opfer gibt genaue Täterbeschreibung

Die 79-Jährige versuchte verzweifelt, die Tasche festzuhalten, konnte aber nicht verhindern, dass er sie ihr entriss und in Richtung der Feldstraße davon rannte.

Die Frau konnte der Polizei jedoch eine sehr genaue Beschreibung des Minderjährigen geben. Zudem hatten Zeugen den Raub beobachtet und verfolgten den Flüchtigen.

Jugendlicher gibt die Tat sofort zu

Aufgrund der Beschreibung und der Angaben der Zeugen konnte der Jugendliche in seiner Wohnung angetroffen werden. Wie sich herausstellte, wohnt er noch bei seinen Eltern. Er gab die Tat zu und gab an, wo er die Tasche auf der Flucht hingeworfen hatte. So konnte sie der Seniorin übergeben werden, die mit einem großen Schrecken davon kam.

Gegen den Täter leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Handtaschenraubes ein. Er blieb bei seinen Eltern.