Temperaturrekord: Noch nie ein so warmer Märztag in Hagen

Hagen. Die Märzensonne wärmt Hagen – und wie: Noch nie seit 1956 wurde an der Sternwarte im März eine solche Temperatur gemessen: 26,1 Grad.

In Hagen war es am Mittwoch so warm wie noch nie in einem März seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1956. An der Sternwarte zeigte das Thermometer 26,1 Grad. In Altenhagen waren es sogar 26,7 Grad, allerdings gibt es den Messpunkt noch nicht so lange wie den an der Sternwarte. „Die Wärmerekorde in Hagen häufen sich, und das in relativ kurzen Zeitabständen“, sagt Wetterexperte Bastian Rissling, der mit seinem Wetternetz 15 Messstationen in verschiedenen Stadtteilen und Höhenlagen betreibt.

Die einzige dieser Messstationen, die seit 65 Jahren ununterbrochen am gleichen Ort in Hagen die Wetterdaten aufzeichnet, ist jene an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm. Der bislang höchste März-Wert in Hagen wurde 1968 mit 24,0 Grad registriert. Er wurde also am Mittwoch gleich um 2,1 Grad überschritten.

Ab 25 Grad spricht man von einem Sommertag

„Ab 25 Grad sprechen wir Meteorologen von einem Sommertag“, so Rissling. An einer Wetterstation in Halden, die heute nicht mehr existiert, wurden 1968 25 Grad gemessen. Weitere hohe März-Werte stellte Rissling auch im Jahr 2017 in Fley mit 24,7 Grad und im Jahr 2019 in Boelerheide mit 23 Grad fest. Die Frage sei, ob diese Spitzenwerte Ausreißer nach oben seien oder ob wir in Zukunft häufig schon im März mit solch hohen Temperaturen zu rechnen haben.

Natürlich war es am Mittwoch nicht nur in Hagen so warm, sondern im gesamten Rhein-/Ruhrgebiet. In Köln wurden 26,8 Grad gemessen, ein neuer Märzrekord in Nordrhein-Westfalen (bislang 26,3 Grad in Köln im Jahr 1968). Noch etwas wärmer war es am Oberrheingraben mit 27,2 Grad in Rheinau (Ortenaukreis/Baden-Württemberg). Das ist deutschlandweit die höchste je gemessene März-Temperatur (bislang 26,8 Grad in Schallstadt-Mengen im Jahre 1989).

Heißer Juli 2019

Ob die Rekordtemperaturen eine Folge des Klimawandels sind, will Rissling weder bestätigen noch verneinen: „Es spricht vieles dafür, aber wir brauchen weitere Messdaten in den nächsten Jahren.“

Es ist noch gar nicht so lange her, dass in Hagen ein Allzeit-Temperaturrekord festgestellt wurde. Am 24. Juli 2019 wurden zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius gemessen. Und zwar deutlich und an mehreren Orten. Die heißesten Orte waren Fley und Altenhagen mit 40,9 Grad, gefolgt von Dahl (40,6), Hohenlimburg (40,5 Grad) sowie Kabel (40,3 Grad). Sogar am Eugen-Richter-Turm wurden noch 39,4 Grad gemessen. Der „kühlste“ Ort an jenem Tag waren die Dahler Höhen mit 38,8 Grad.

Inzwischen ist nicht nur der März zu Ende gegangen, sondern das Hoch, das uns die Rekordwärme beschert hat, klingt ab. In der nächsten Woche soll es deutlich kühler werden, prophezeit Rissling. Ins Sauerland könne sogar der Winter zurückkehren, auf dem Kahlen Asten sei Dauerfrost möglich.