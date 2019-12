The Voice senior: So reagiert Dennis LeGree nach dem Finale

Am Ende sah er nicht aus wie ein Verlierer. Stattdessen freute sich der Hohenlimburger Dennis LeGree sichtlich – und er war Sonntagnacht auch der erste, der Monika Smets (68), der Gewinnerin der Sat-1-TV-Show „The Voice Senior“, um den Hals fiel. Auch am Tag danach ist von Enttäuschung bei Dennis LeGree (65) nichts zu spüren: „Ich hab viel mehr erreicht, als ich jemals erwarte hätte“, sagt der Hohenlimburger. „Und ich freu mich so für Monika. Sie war so professionell. Wir haben uns sowieso so gut unter den Finalisten verstanden. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles.“

Großes Lob für Yvonne Catterfeld

Und in der Tat: Er hat es weit gebracht. Der erfahrene Musical- und Bühnensänger Dennis LeGree hatte schon bei seinem ersten Auftritt die Jury überzeugt und war von Yvonne Catterfeld („Oh my God, sie war so sympathisch“) in ihr Team genommen worden. Immer weiter wurde er gewählt, bis er schließlich zu den acht Finalisten in Berlin gehörte. Auch hier hatte Dennis Le Gree, der im Fernsehen stolz betont hatte, dass er in Hohenlimburg wohnt, es noch weiter bis in die Runde der letzten vier geschafft.

Und auch wenn es nicht zum Sieg gereicht hat, die Reaktionen waren für ihn überwältigend: „Ich habe so viele Nachrichten bekommen, ich hoffe sie in den nächsten Tagen alle beantworten zu können“, so der 65-Jährige. Und er hofft auch, dass seine Karriere durch die TV-Auftritte noch ein bisschen mehr Schwung bekommt. „Aber ich habe auch so meine Auftritte und werde oft gebucht.

Dichtes Programm in Berlin

Am Mittwoch wird Dennis LeGree vermutlich wieder nach Hohenlimburg zurückkehren. Und sich auch ein wenig erholen von den Strapazen der TV-Show: „Wir waren seit dem 10. Dezember in Berlin und hatten jeden Tag ein dichtes Programm.“ Und auch gefeiert wurde nach dem Finale. Wie es sich für eine TV-Show gehört.