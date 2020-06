Theater Hagen: Francis Hüser bleibt bis 2025 Intendant

Francis Hüsers bleibt bis 2025 Intendant am Stadttheater Hagen.

Hagen. Die Stadt Hagen hat den Vertrag mit Francis Hüsers bis 2025 verlängert. Damit bleibt der 59-Jährige Intendant am Stadttheater.

Die Stadt Hagen hat Francis Hüsers wiederbestellt. Damit bleibt der Intendant des Stadttheaters Hagen bis zum Erreichen der Altersgrenze im Sommer 2025 im Amt. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen. Hüsers Vertrag wäre im August 2022 ausgelaufen.

„Ich freue mich außerordentlich“, so Francis Hüsers, den selbst erst am Abend die für ihn freudige Botschaft erreichte. „Ich denke, das ist eine gute und richtige Entscheidung für das Haus. Wir haben damit jetzt eine gewisse Planungssicherheit und können die kommenden schwierigen Klippen, die ja auch durch die Corona-Krise auf uns zukommen, gemeinsam im Team meistern.“

Seit 2017 in Hagen

Seit August 2017 ist Hüsers, der aus Hamburg an die Volme gewechselt war, Intendant am Theater Hagen, wo er auch künstlerisch tätig ist. Als Dramaturg war er etwa bei der europäischen Erstaufführung der Oper „Everest“ von Joby Talbot, die im Mai 2018 von Johannes ­Erath in Hagen inszeniert wurde, beteiligt. Gleiches gilt für Verdis „Simon Boccanegra“ oder Wagners „Tristan und Isolde“.

In Hagen stand er vor der großen Aufgabe, weiter am Theater zu sparen, dabei aber gleichzeitig nach Möglichkeit die Qualität des Hauses zu halten. Zuletzt hatten der 59-Jährige und sein Team in der Corona-Krise mit der Herausforderung zu kämpfen, trotz immer neuer Auflagen zumindest den Betrieb im Haus halbwegs aufrechtzuhalten.

Aufführungen hatte es über Wochen hinweg nicht gegeben. Das Theater hatte daraufhin das Programm „Couch-Theater 2.0“ entwickelt, Proben aufgezeichnet und im Internet übertragen. Letztlich musste allerdings ein großer Teil der 245 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden.