Heimspiel im Theater: Vanessa Henning aus Hagen steht im Stadttheater in der Deutsch-Rock-Show „Wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten“ mit Patrick Sühl und Alexander Brugnara auf der Bühne. Die Vorstellung am 22. Mai findet ohne Zuschauer statt, wird aber „live“ im Internet gestreamt.