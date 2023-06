Kultur in Hagen

Kultur in Hagen Theater Hagen überzeugt bei Gala mit kultureller Vielfalt

Hagen. Mit breiter kultureller Vielfalt überzeugte am Samstagabend im Theater Hagen die Regenbogen-Gala. Und der gute Zweck kam auch nicht zu kurz.

Die vierte „Regenbogengala“ im Theater Hagen hat am Samstagabend überzeugt: Das Publikum zeigte sich begeistert von der glanzvollen und facettenreichen, spartenübergreifenden Veranstaltung, welche von Gesangssolisten des Theaters Hagen, von den Chören (Chor, Extrachor und Kinderchor), vom Ballett und vom Philharmonischen Orchester, abwechselnd geleitet von Generalmusikdirektor Joseph Trafton und Dirigent Steffen Müller-Gabriel, gestaltet wurde.

Martina Soddemann jongliert

Bei diesem von Intendant Francis Hüsers und Ballettmanagerin Waltraut Körver moderierten Abend wirkten als Gäste die Tänzer Chiara Rontini und Alessio Monforte von der „MiR Dance Company“ Gelsenkirchen mit. Zudem trat als Überraschungsgast Kulturdezernentin Martina Soddemann mit einer Jonglier-Einlage auf.

Der gesamte Erlös (Ticket-Einnahmen und Spenden) von insgesamt 14.087,80 Euro geht zu gleichen Teilen an die Aids-Hilfe Hagen sowie an Luthers Waschsalon. Das Theater Hagen mit allen seinen Mitarbeiter*innen freut sich sehr, damit die größtenteils durch Ehrenamtliche getragene und so wichtige Arbeit dieser beiden Hagener Einrichtungen erneut unterstützen zu können.

